Kovář se loučí: Jsem pyšný na kluky v Plzni, ale asi zkusím zahraničí

Ve 14 duelech nasbíral 13 (3+10) bodů, víc jich v play off nakupil jen Kovářův kumpán z elitní formace Milan Gulaš. Prokázal, že si zaslouží „povolávák“ na šampionát do Bratislavy - nebo minimálně do přípravného kempu.

„Uvidíme, jestli se v následujících dnech někdo ozve, nebo ne,“ prohodil šikovný centr. „Nad tím teď vůbec nepřemýšlím.“

V pondělí večer v Třinci spíš kousal porážku 1:5 v rozhodujícím sedmém semifinále.

Rozhodla první třetina, kterou jste prohráli 0:3?

Láká to říct, ale prostě nás porazili čtyřikrát, my je třikrát. Tak to je. Není to o jedné třetině. Asi to nebude náhoda, asi byli o ten kus lepší. Byla to pěkná a vyrovnaná série, gratuluju Třinci k postupu.

Nakonec máte bronz. Od finále vás dělila jediná výhra. Budete s odstupem spokojení?

Doceníme to. Když budu hodnotit, byla to krásná sezona. Jsem strašně rád, že jsem tady byl a byl součástí týmu. Kluci předváděli parádní hokej a vrátili mi do něj chuť. Chtěl bych jim za to poděkovat. Jsem pyšný, že jsem hrál za takový tým.

Takže máte vyřešenou budoucnost?

Nemám představu.

Ale zní to trochu jako loučení.

Nevím, co bude příští sezonu. Ale asi v Plzni zůstávat nebudu. Když to vyjde, půjdu někam do zahraničí. Ještě jsem nic neřešil, vůbec nevím, kam to bude.

Co chybělo, abyste odcházel jako finalista extraligy?

Chtěli jsme víc, ale do budoucna to je pořád medaile. Myslím, že je to dobrý výsledek. Nejsme extra velkoklub, který by si dovolil stavět nové týmy. Tady se to buduje a dělají to dobře.

Plzeň až na sedmý pokus v play off prohrála sedmý zápas. V čem bylo její kouzlo?

Už jsem jich za kariéru sehrál celkem dost. Je to zápas o všechno, ale dnes nejsme šťastnější.

Věřil jste, že dokážete ztrátu z úvodní třetiny smazat?

Už nezbývalo nic jiného. Povzbuzovali jsme se, chtěli jsme to otočit. Zbývalo 40 minut, což je dlouhá doba. Vrátili jsme se trošku do hry, ale ve třetí třetině už jsme nestačili.

Scházely síly?

O tom to není. Šli jsme do toho, Třinec to vyhazoval, vyšlo mu to a postoupil.

Spoluhráč Lukáš Pulpán říkal, že jste v pondělí možná byli lepším týmem.

Víte, jak to je. Třinec bránil výsledek, my jsme měli v předchozích zápasech stejné. Oni to dnes ubránili a zaslouženě postoupili.

Po zápase jste na ledě byl jedním z těch, kteří utěšovali brankáře Dominika Frodla, jenž střídal po první třetině. Co jste mu říkal?

Nebýt jeho a celkově gólmanů, tak bychom nebyli tam, kde jsme. Do play off bychom se nedostali a neudrželi se v něm. Asi to je pro něj smutné, že střídal v posledním zápase, ale celou sezonu byl neskutečný a když jsme vyhrávali vyššími výsledky, pochytal tam neskutečné věci. On je budoucnost nejen extraligy, ale i českého hokeje. Pokud bude pracovat jako doteď, může z něj být velký gólman.