Plzeň zvládla zápas o všechno. A teď to urvat v Třinci, burcuje Kovář

Plzeňští hokejisté se radují z branky v semifinále extraligového play off proti Třinci.

dnes 18:45

Byli pod tlakem, po třech prohrách za sebou jim moc lidí nevěřilo, přesto to zvládli. Hokejisté Plzně si v semifinále play off vynutili rozhodující sedmý zápas v Třinci. „Neměli jsme kam ustupovat a ukázali, že na to máme,“ těšilo útočníka Jana Kováře po vítězství 3:1.

Plzeň čeká další sedmé utkání, po tom čtvrtfinálovém s Olomoucí tentokrát proti těžšímu soupeři. A podle mnohých také proti favoritovi. „Doufám, že potvrdíme, že se nám v těch rozhodujících chvílích daří. Také by se mohlo potvrdit, že vítězí hostující týmy,“ culil se Kovář. Jeho parťák Miroslav Indrák, jenž v sobotu vstřelil vítězný gól na 2:1, však poznamenal: „Statistiky jsou ošemetné, vždyť teď jsme doma vyhráli my a předtím zase Třinec, takže se to maže. Moc velkou váhu bych tomu nepřikládal.“ Kovář si myslí, že jde o férové rozhodnutí vyrovnané série. Klíčové bitvy ho baví. „Proto hraju hokej. Snad nebudeme nervózní a ustrašení. Je to semifinále extraligy a sedmý zápas. Co víc si přát,“ pravil. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Plzeň má výhodu, že do rozhodující bitvy půjde po vítězství s lepším pocitem. Posilnit ji může i to, že odolala závěrečnému tlaku, kdy se Třinec hnal za vyrovnáním. A že tedy napravila předchozí zaváhání ze čtvrtka, kdy ještě tři minuty před koncem měla postup do finále na dosah. „Za tohle musím tým pochválit, protože po psychické stránce to není nic jednoduchého, když jste zápas od vyřazení. Dařilo se nám držet se na puku a v útočném pásmu, to byl klíč k úspěchu,“ hodnotil plzeňský kouč Ladislav Čihák. A ještě jedna drobnost Západočechům v sobotu pomohla: podpora fanoušků. O nich se po posledním domácím utkání, během kterého část z nich na protest opustila tribuny, hodně mluvilo. Minimálně polovina kotle měla na sobě také oranžové vesty - znamení odporu proti svazu a vedení klubu, které se snaží na tribunách eliminovat vulgarity, osobní urážky a vandalismus. Přestože se oranžové vesty kromě kotle objevovaly i jinde po stadionu, tentokrát se vše obešlo bez problémů. Skalní fandili spořádaněji a kultivovaněji. „Fanoušci nám hodně pomohli, povzbuzovali od začátku, atmosféra byla parádní. Patří jim dík,“ vzkázal Kovář.