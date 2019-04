Domácí prostředí jako výhoda? Třinec straší bilance s Plzní

Jistě, podle papírových předpokladů by to měla být výhoda. Třinec je i podle expertů favoritem. Jenže co je to platné, Slezané v semifinále nezvládli doma úvodní dva duely a v tom pátém výsledek otáčeli na poslední chvíli.

Třinec vs. Plzeň Online reportáž v pondělí od 17 hodin

Navenek pochopitelně nikdo nepřipouští, že by před vlastními fanoušky mohlo dojít k dalšímu selhání, ovšem je jasné, že uvnitř tahle hrozba hráče, trenéry i vedení nahlodává.

„Musíme si z toho brát to pozitivní a správně bylo připomenuto, že jsme tu bilanci naposledy doma zlomili. To poukazuje na charakter a že kluci nic nevzdávají. S takovým přístupem musíme v pondělí vstoupit do utkání od první minuty,“ říká Vrána.

Je však jasné, že domácí prostředí není zárukou úspěchu. Dokonce ani nepřináší procenta navíc, která by Třinec automaticky přiblížila k postupu do finále. Tíha zodpovědnosti může být naopak silnější a může mnohem víc sešněrovat psychiku hráčů.

„Přesto si dovolím tvrdit, že rozhodující zápas doma je výhoda. Sice to v téhle sérii nebylo v Třinci optimální, ale pořád máte za zády své fanoušky, kteří nás poženou. Za stavu 0:2 na zápasy bychom sedmé utkání brali a byli rádi, že tu šanci dostaneme,“ tvrdí Vrána.

Třinec však čeká těžká práce. V sobotu v Plzni nepřesvědčil, dvě třetiny byl horším týmem a dá se říct, že prohrál zaslouženě. To ostatně přiznávají samotní hráči. Například veterán Jiří Polanský bez obalu prohlásil: „Zaspali jsme a byli za to potrestaní. Sice jsme ve třetí části zabrali a ukázali, že máme natrénováno, ale takhle to v pondělí nepůjde. To by špatně dopadlo.“

Slezané mohou doufat, že soupeři dojdou síly. Zatímco Oceláři ve čtvrtfinále vyřadili Vítkovice hladce 4:0 na zápasy, Plzeň si postup s Olomoucí musela vydřít v sedmi duelech. A to by se podle mnohých mohlo nyní projevit.

„To nechci hodnotit, sami jste viděli průběh sobotního utkání, kde se nic podobného neprojevilo. Rozhoduje spíš psychika než síla na ledě,“ oponuje Polanský.

„Klíčové budou detaily, kdo udělá chybu a kdo ji dokáže využít. Ani já bych fyzičku nepřeceňoval, protože v sedmých zápasech se hraje na krev, takže je jedno, jestli Plzeň odehrála o tři utkání víc. Prostě to bude boj,“ souhlasí Vrána.

A ještě jeden aspekt bude podstatný - nervy. Je zřejmé, že kdo dokáže zůstat nad věcí a nepodlehnout tlaku, ten má větší šanci na úspěch. V tomto ohledu mohou hrát roli zkušenost. Takže který tým má více protřelých borců? „Zkušené jsou oba týmy, na každé straně je spousta hráčů, kteří toho mají hodně za sebou. To bych neřešil,“ tvrdí Vrána.