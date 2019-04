Je to o nasazení a bojovnosti, říká třinecký forvard Vrána

Stav série je 3:3 poté, co Třinec nevyužil v Plzni mečbol. „Nezačali jsme dobře, nebruslili, nebyli jsme agresivní, nechávali jsme Plzeň hrát,“ říkal třinecký útočník Petr Vrána po porážce 1:3.

Jeho slova potvrdil i Jiří Polanský. „Zaspali jsme nejen začátek, ale první dvě třetiny. Nehráli jsme to, co jsme chtěli,“ uznal rezolutně a dodal, že pondělní utkání musejí začít tak, jak v Plzni odehráli posledních patnáct minut. „Třetí třetina se nám herně povedla, zvedla nás. Sedmé střetnutí máme doma, co více si přát,“ těší se forvard Třince.

„Musíme to urvat,“ doplnil ho Vrána. Oba se shodují, že když po prvních dvou utkáních za stavu 0:2 odjížděli do Plzně, tak by každý z Ocelářů to sedmé utkání bral...

Mohou se týmy v sedmé bitvě ještě něčím překvapit? „Vždycky se něco může najít, nějaká drobnost. Ale celá série je o nasazení, bojovnosti. A takový bude i ten sedmý zápas,“ prohlásil Vrána.

Podle něj se zároveň nedá říci, který z týmů může prodat více zkušeností. „Oba mančafty jsou velice zkušené. V každém je spousta hráčů, kteří už mají hodně odehráno. Takže bych neřešil, jestli je někdo zkušenější...“