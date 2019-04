Hokejisty Třince čeká rozhodující bitva o extraligové finále

Jiří Polanský z Třince (vlevo) zblízka překonává plzeňského brankáře Dominika Frodla v semifinále extraligového play off.

Bude to znovu bitva. Vypjatá. Nervózní. Jako všechny dosavadní souboje hokejových Ocelářů Třinec a Plzně v semifinále extraligy. O to, kdo se ve finále postaví proti Liberci, si to Třinečtí a Plzeňští rozdají v sedmé duelu dnes od 17.00 v třinecké Werk Areně.

Stav série je 3:3 poté, co Třinečtí v sobotu padli v Plzni 1:3 a opět jako první dostali gól. „Nezačali jsme dobře, nebruslili jsme, nebyli agresivní, nechávali jsme Plzeň hrát,“ řekl třinecký útočník Petr Vrána. Jeho slova potvrdil útočník Jiří Polanský: „Zaspali jsme nejen začátek, ale první dvě třetiny. Nehráli jsme to, co jsme chtěli.“ Polanský dodal, že dnešní utkání musejí začít tak, jak v Plzni odehráli posledních patnáct minut. „Třetí třetina se nám herně povedla, zvedla nás. Sedmé střetnutí máme doma, co více si přát,“ uvedl Jiří Polanský. „Půjde o všechno. Kvůli takovým zápasům trénujeme a hrajeme celou sezonu,“ upozornil Petr Vrána. „Musíme to urvat.“ Vrána i Polanský se shodují, že když po prvních dvou utkáních za stavu 0:2 odjížděli do Plzně, tak by každý z Ocelářů to sedmé utkání bral... Mohou se týmy ještě něčím překvapit? „Vždycky se něco může najít, nějaká drobnost, ale celá série je o nasazení, o bojovnosti. A takový bude i ten sedmý zápas,“ prohlásil Vrána. A dá se říct, na které straně budou větší zkušenosti? „Oba týmy jsou velice zkušené, v každém je spousta hráčů, co už má hodně odehráno, takže bych neřešil, jestli je někdo zkušenější než ten druhý.“