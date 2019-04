Honza, co se vrátil ze světa. Podívá se Kovář do finále a na MS?

dnes 13:56

Z Ruska býval zvyklý, že je to brnkačka. „Do prvních kol jsme v KHL nastupovali jako favorité, bývaly to lehčí zápasy,“ přikývne plzeňský hokejista Jan Kovář. „Postupuje tam šestnáct týmů, tady jich bylo osm a bylo to mnohem vyrovnanější.“