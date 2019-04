Dravecký bránil, ale i střílel góly. A Třinec je ve finále

K výhře 5:1 nad Plzní přispěl dvěma góly a jednomu zabránil, když z brankové čáry rukou vyhodil puk, který už propadl za brankáře Šimona Hrubce.

Jak vám bylo před sedmým utkáním, když ho Plzeň zatím nikdy neprohrála?

Něco jsem četl, ale my jsme se soustředili na svůj výkon. Splnili jsme přesně to, co jsme si před zápase řekli. To bylo zásadní.

A vy jste k tomu přidal i dva důležité góly v první třetině.

Jsem rád, že mi to tam padlo, ale je to týmová práce, práce celé partije. Všichni jsme šlapali naplno a hlavně jsme všichni věřili, že uspějeme.

Při obou vašich gólech jste vyrazil rychle dopředu. Pomohlo vám, že jste útočník?

Při tom prvním gólu jsem v oslabení hrál z pozice útočníka. Tam se mi podařilo zachytit přihrávku. Nechtěl jsem spekulovat a vyšlo to. Ten druhý gól byl z místa obránce. Viděl jsem, že Erik (Hrňa) má puk, a tak jsem na něj zakřičel. Dal mi ho.

A jak jste viděl situaci, kdy jste za stavu 3:1 po tyčce Němce vyhodil puk z brankové čáry?

Jako obránce jsem nejprve zaspal, takže jsem hasil svou chybu. Němec šel sám na branku a moc mě těší, že to neskončilo to gólem.

Poprvé jste v semifinálové sérii s Plzní dali první gól. Byl klíčový?

Ano. Před utkáním jsme si pověděli, co bychom měli zlepšit a jsem rád, že se nám to podařilo a dali jsme ten gól my. Rozhodlo, že jsme vstřelili ty tři góly na začátku.

Sérii jste otočili z 0:2 na 4:3. To není moc obvykle.

My jsme si po těch dvou porážkách doma řekli, že do toho půjdeme jako Plzeň u nás. To se povedlo, vrátili jsme stav na naši stranu. Škoda toho šestého utkání, ale dnes jsme vyhráli a postupujeme do finále.

Práce obránce a útočníka je jiná. Jak jste si na to zvykal?

Snažím se čerpat z toho, že i jako útočník jsem bránil. To je plus. Ale je to samozřejmě jiné. Hlavně pokud jde o přebírání hráčů.

Váš syn hraje v obraně. Všímáte si, jak si vede?

V neděli vyhráli turnaj v Ostravě. Byl jsem ho podpořit a prožíval jsem to jako dnešní zápas.

A učíte se od něj bránit?

(Směje se) Obránců jsem si více začal všímat celkově.

Tušíte, zda budete v obraně i ve finále?

Nevím. Budu plnit to, co mi řeknou trenéři.

A co říkáte finálovému soupeři Liberci?

Připravíme se a věřím, že uspějeme. Moc na to ale ještě nemyslím. Ted si užijeme postup a na Liberec začneme myslet od zítřka.