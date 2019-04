Liberec musí, říká před startem finále třinecký brankář Hrubec

ONLINE: Liberec vs. Třinec První utkání finále hokejové extraligy

O mistrovský titul si to rozdají nejlepší dva hokejové celky základní části extraligy. „Vyšlo to podle předpokladů. Bude to řežba až do posledního zápasu,“ prohlásil třinecký útočník Martin Adamský.



Co se dá od souboje s Libercem čekat?

„Sedm zápasů,“ smál se Adamský, který už semifinále s Plzní odhadl na sedm duelů. „Liberec celou sezonu prokazoval svou kvalitu a utekl nám o dva body. Bude to strašně těžká série pro oba mančafty.“

Finále začíná ve čtvrtek a v pátek v 17.00 v Liberci, do třinecké Werk Arény se přesune v pondělí a v úterý rovněž od 17.00.

Po čtvrtfinále a semifinále, které Třinečtí rozjížděli doma, tentokrát rozjedou sérii venku. Může to být jejich výhoda poté, co s Plzní na svém ledě dvakrát prohráli?

„Doufám, že bude. Ale je to finále, každý zápas musíme hrát naplno,“ řekl Adamský.

„Kdybychom tam zvládli oba zápasy a doma dvakrát prohráli, tak by to bylo jedno,“ řekl Václav Varaďa. „Ale domácí tým bude pod tlakem a my se tam budeme snažit odehrát velmi dobré zápasy s maximálním nasazením. A hlavně nezaspat začátky, což nás provázelo v sérii s Plzní.“

Vědí Oceláři, jak na Liberec, s nímž v této sezoně prohráli tři ze čtyř zápasů?

„Liberečtí tři čtyři sezony prokazují svou kvalitu,“ odpověděl Václav Varaďa. „Hrají velmi dobře systémově, umějí dát branku, využít přesilovky. Mají zkušené hokejisty, velmi dobře bruslí. Ale i my máme skvělou sezonu a už to, že jsme podruhé za sebou ve finále, o něčem svědčí. Finále bude parádní, bude vyústěním celé sezony jak pro náš, tak jejich tým.“

Třinecký brankář Šimon Hrubec upozornil, že Liberečtí jsou favoritem. „Oni musejí. A že začínáme u nich, by mohla být trochu naše výhoda. Přece jen jsme se s Plzní přesvědčili, jak ošemetné je začínat doma,“ připomněl Hrubec úvodní dvě semifinálové porážky.

Leč Oceláři semifinále otočili na 4:3. „Povedl se nám husarský kousek, jako první tým v historii české extraligy jsme sérii po dvou domácích porážkách otočili. To vypovídá o charakteru týmu. Máme skvělou partu. Paráda,“ řekl gólman.

Právě výborné týmové chemii přičítá úspěšné tažení touto sezonou. „Nikdo s nikým nemá žádné spory, nikdo se na nikoho nepovyšuje, nikdo po nikom neřve, když udělá chybu, když vyhodí puk. Týmová chemie funguje. Teď to však musíme ještě převést i do finále. Jsem rád, že se nám dvakrát za sebou povedlo projít do finále, což je také dobrá známka.“