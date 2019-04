Bez nového tetování, bez finále. I bronz je úspěch, tvrdí Němec

Extraligového mistra z Brna to po pondělní ultimátní sedmé bitvě mohlo mrzet dvojnásob. Plzeň, do které se dostal před startem sezony přes mezistanici v Mladé Boleslavi, mohl klidně vystřelit postup do finále! Nebo ji minimálně do série o titul nasměrovat. „Postoupil šťastnější,“ kroutil hlavou Němec. Bylo z něj cítit zklamaní.

Dvakrát byl tak blízko gólu! „Paradoxně si myslím, že jsem udělal obojí dobře. Dvakrát tam cinkla tyčka, to je už otázka centimetrů,“ lamentoval.

V polovině první třetině za stavu 0:0 trefil v přesilovce břevno. „Až jsem se sám divil, jaká to byla rána, protože já nejsem schopný na tréninku vystřelit,“ trpce se pousmál. Z následného brejku se dostali domácí do vedení. Trefu si šikovný útočník nepřipsal ani ve třetí třetině, kdy mohl dát kontaktní gól na hratelných 2:3.

Položil si třineckého gólmana Hrubce. „Ale když jsem se to snažil zakončit, tak jsem trefil první tyč a pak tam puk skákal,“ vykládal plzeňský smolař. Poskakující kotouč navíc rukou vyhrábl univerzální všudybyl Dravecký, který si předtím připsal dvě trefy.

I proto indiáni ztratili sérii 3:4 na zápasy a po závěrečné siréně si přijeli pro bronzové medaile. „Hlavně jsme měli vyhrát ten pátý, kdy jsme v Třinci vedli dvě minuty před koncem 2:1. Ale to je všechno kdyby a teď už to stejně nevrátíme,“ pokrčil rameny Němec. „Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, že uděláme bronz, byl bych rád. I když jsme měli horší období, nezbláznili jsme se a tvrdou prací jsme se dostali zase zpátky na koně. Třetí místo je obrovský úspěch.“

Němec k němu pomohl v play off 9 (5+4) body, víc jich z plzeňské tlupy nasbíral jen mladík Miroslav Indrák a obávané duo Jan Kovář, Milan Gulaš. Kapitán Gulaš po vyřazení řekl, že by se o budoucnosti nerad bavil. Centr Kovář zase naznačil, že vyhlíží novou zahraniční výzvu. „Honza je špičkový hokejista, s Gulym zvedli celou Plzeň,“ řekl Němec, jemuž klub před play off prodloužil smlouvu. „Věřím, že vedení zapracuje a někoho třeba přivede. Navíc mladší budou lepší a zkušenější.“

A třeba v Plzni vytvoří partu, díky které si Němec přece jen vytetuje další mistrovskou památku.