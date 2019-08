Plzeňský Němec o Lize mistrů: Zpestření sezony, máme velké ambice

„Fakt je, že jsem si tady udělal vizitku střelce, s čímž jsem ani nepočítal. Protože ať si každý říká, co chce, já vždycky raději volím přihrávku než střelu,“ svěřil se 33letý Němec před startem nové sezony.

Ve čtvrtek v 17 hodin do ní Plzeň vstoupí doma úvodním duelem ve skupině Ligy mistrů proti finskému mistrovi, týmu HPK Hämeenlinna.

Liga mistrů, skupina B Škoda Plzeň - HPK Hämeenlinna

- 1. kolo, čtvrtek od 17 hodin Úřadující finský šampion působí v elitní soutěži SM-liiga nepřetržitě od roku 1988, ve sbírce má 14 medailí. První titul Hämeenlinna, za kterou hrál v letech 1998 - 2001 sportovní manažer Škody Tomáš Vlasák, získala v roce 2006, letos na jaře druhý. Hlavními hvězdami týmu současného kouče Antti Pennanena jsou útočníci Jere Innala a Markus Nenonen či obránci Arto Laatikainen s Niklasem Firmanem. Plzeň - Rungsted Seier Capital

- 2. kolo, sobota 17.45 hodin Dánský mistr má ve sbírce čtyři tituly, ale také bankrot v roce 2009, ze kterého se čtyři roky vzpamatovával. V současném kádru švédského trenéra Erika Hjalmarssona jsou tahouny další Švéd Mattias Persson, 18letý talent Gustav Green, novými posilami jsou pak dánští reprezentanti Anders H. Poulsen a William Boysen. Další program

3. kolo: Hämeenlinna - Plzeň (ČT 5. září, 18)

Hämeenlinna - Plzeň (ČT 5. září, 18) 4. kolo: Rungsted SC - Plzeň (SO 7. září, 18)

Rungsted SC - Plzeň (SO 7. září, 18) 5. kolo: EVZ Zug - Plzeň (ST 9. října, 19.45)

EVZ Zug - Plzeň (ST 9. října, 19.45) 6. kolo: Plzeň - EVZ Zug (ÚT 15. října, 17)

Myslíte, že v nové sezoně budete pod větším tlakem? Branky se od vás už budou čekat...

Vždyť ty moje góly jsou většinou dorážky z brankoviště. Takže já jen doufám, že odražené puky mě zase budou nacházet a klukům pomůžu k dobrému výsledku. V hlavě mi to samozřejmě trošku hlodá, že minulou sezonu bych měl zopakovat, nebo se jí minimálně přiblížit. Ale nebude to nic jednoduchého, udělat další úspěch nebude sranda.

Stejně jako loni vás hned na úvod čeká silný soupeř z Finska, tentokrát hned úřadující mistr z Hämeenlinny.Přesto, těšíte se, že už všechno

konečně zase začne?

No jasně! Jen trénovat nikoho nebaví. Na úvod nás čeká Liga mistrů. Za prvé - je to velké zpestření sezony. A za druhé - vzhledem k tomu, co jsme v téhle soutěži předvedli loni, tak to chceme minimálně zopakovat. Máme velké ambice a všichni už se na ni těšíme.

Zdravý respekt k soupeři rozhodně máme. Ale zase se z nich nemůžeme posadit na zadek. Jsou to kluci jako my. Začínáme od nuly a uděláme všechno pro to, abychom jim ukázali, že český hokej je lepší.

Dá se čerpat ze zkušeností z minulé sezony, kdy jste se v Lize mistrů dostali až do semifinále?

Jistě. Každý zápas byl pro nás velká zkušenost, většina z nás moc šancí zahrát si na mezinárodní úrovni neměla. Byl to super zážitek. Je to podobné, jako když mladí kluci poprvé nakouknou do extraligy. Já to kvituju a hrozně se těším.

V přípravě jste porazili Kladno, České Budějovice, Klatovy... Po pravdě, ostrý test kvality Plzně bude ale až Hämeenlinna, ne?

U přípravných zápasů se nedá moc koukat na soupeře. Tam zkoušíme různé věci a snažíme se, aby fungovaly. A je celkem jedno, proti kterému soupeři hrajete. Podle výsledků to vypadá, že nám to funguje. Když k tomu přidáme ještě víc bruslení, nevidím důvod, proč bychom se Fiňákům nevyrovnali. Ale záleží to na nás. My se nechceme dívat na soupeře, ale sami na sebe. Tým se obměnil, ale přišli kvalitní kluci a já doufám, že budeme zase silní.

Mimochodem, loni jste si v generálce na novou sezonu připsal na ledě druholigových Klatov pět gólů. Vzpomenete si?

Musím to komentovat? (smích) Teď jsem tam dal jen jeden. Takže mi kluci říkali, že jsem se meziročně zhoršil o čtyři góly a letos to bude stát za prd. No, doufejme že ne...