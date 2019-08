Uspět chceme i v Lize mistrů, hlásí kouč odhodlané Plzně

„Cíle máme ty nejvyšší. Extraliga je dlouhodobá, ta má prioritu. Do Ligy mistrů ale také půjdeme s maximálním odhodláním uspět a vyhrát. Krok za krokem se budeme snažit navázat na výsledky z minula a potvrdit je,“ pronesl plzeňský trenér Ladislav Čihák.



Přípravnou fázi už má Škoda za sebou, teď se může plně soustředit na ostrý start. Do Ligy mistrů vstoupí ve čtvrtek, v domácím prostředí přivítá finskou Hämeenlinnu. Před startem extraligy ji v mezinárodní konfrontaci čekají čtyři utkání.

„Budou pro nás dobrou prověrkou, na jejich základě asi velmi dobře zhodnotíme, kde nás případně tlačí bota. Celkově nám to dá hodně, protože takové zápasy otevřou mladým klukům oči. I švédská nebo finská mužstva je často mívají v sestavě, bývají ale na svůj věk herně vyspělí a mívají důležité role,“ vykládal Čihák.

Hokejová Liga mistrů zatím za svým věhlasnějším fotbalovým vzorem v prestiži, popularitě i finančních odměnách stále zaostává, přesto se zdá, že kráčí správným směrem. A kdo ví? Třeba se jí za pár let přiblíží.

„V Plzni je o tyhle zápasy velký zájem, lidi chodí a užívají si to. Má to opravdu úroveň. Podle mě je podstatné, že český fanoušek zase vidí i jiné mančafty, než na které je zvyklý. Jsem rád, že tomu tak je a nejsme uzavřeni do sebe,“ přemítal. Pokud byla řeč o financích, ani v tomto ohledu už to nebude tak tristní jako dřív. Jak vedení Ligy mistrů při svém vzniku slíbilo, tak i činí. Odměny pozvolna rostou.

„Na grafech vidíme, že to stoupá. A to je moc dobře, protože ty kluby to potřebují. Nárůst by to chtělo ještě výraznější, protože účast v soutěži je pro týmy stále zatěžující,“ uvedl Čihák.

Pomocnou ruku extraligovým mužstvům působícím v Champions Hockey League však podává domácí svaz, který každého ze čtyř zástupců tentokrát podpořil půlmilionovou finanční injekcí.

„To rozhodně není nic zanedbatelného a jde určitě o správný krok, vždyť ty týmy reprezentují český hokej na mezinárodní úrovni. Je fajn, že k tomu svaz takto přistoupil. Věřím, že to není jen nárazová akce,“ přeje si hlavní trenér Škody.