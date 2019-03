Tohle musíme rychle hodit za hlavu, velí plzeňský útočník Němec

Máte vysvětlení, proč a kde to v Olomouci drhlo?

Už nástup do zápasu byl špatný, nebylo tam nic. Asi jsme nebyli nachystaní v hlavě. Nevím, jestli tam byl strach nebo nějaké podcenění.

V čem vás soupeř předčil?

Nadšením, jednoduchostí, bojovností, prostě vším... My jsme to nezvládli. Jediný, kdo si zaslouží absolutorium, je Frodlík v brance.

Přitom jste vedli 1:0...

Jo, upletli jsme z ho... bič. Ale jak bylo vidět, ještě víc nás to asi ukolébalo. A oni do toho pak šli, nakoplo je to, neměli co ztratit. Dostali jsme dva rychlé góly a sesypali se.

Ztráceli jste na ně i fyzicky?

Tohle je subjektivní názor. Rozhodně to nebylo o kondici, ale o nastavení v hlavě. Možná nezkušenost, možná přemotivovanost. Báli jsme se tvořit, nesmyslně odpalovali puky. Neměli jsme na ně.

Ani hokejově?

Se vší úctou k nim, jsme na tom technicky lépe. Ale oni to hrají srdíčkem, týmově, tohle je zdobí už několik sezon. Dnes to zase potvrdili. Zblokují neskutečné množství střel, výborně bruslí. Je to proti nim těžké a stojí to spoustu sil.

Čeká vás zápas číslo sedm. Co se dá na ledě očekávat?

Může se stát cokoliv, ale my pevně věříme, že to zvládneme. Máme výhodu domácího prostředí a nic jiného než výhra pro nás neexistuje.

Je výhoda, že hrajete doma?

Je! Ježišmarjá, hrajeme doma před skvělými fanoušky, nebudeme cestovat. Když k tomu přistoupíme od začátku lépe než dnes, tak se není čeho bát. V sedmých zápasech se dějí velké věci, to všichni víme. A necháme tam všechno.