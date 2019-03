Euforie, nebo konec. Sedmý duel rozsoudí Plzeň a Olomouc

Ať už olomoučtí hokejisté svou jízdu dotáhnou k postupu, nebo ne, je jisté, že letos znovu posunuli své limity. Dosud od návratu do extraligy nesehráli ve čtvrtfinále tak vyrovnanou sérii, a kdyby měl být šestý zápas tím posledním na domácím ledě, budou je za to úchvatné představení a výhru 4:1 fanoušci i tak velebit.

Jenže kohouti končit nechtějí, cítí, že postup je blízko. „V sedmém zápase je možné cokoliv a věřím, že to bude se šťastným koncem pro nás,“ hlásil brankář Konrád.

Ostatní čtvrtfinálové série dávno skončily postupem favoritů, a tak zbytek extraligy uhranutě sleduje tuhý odpor kohoutů. Na ledě se srážejí, blokují střely a otravují tím život cele Plzni v čele s reprezentanty Kovářem a Gulašem.

Plzeň - Olomouc Sledujte od 17.00 online.

„Plzeň je na tom technicky jednoznačně lépe. Smekám, co Olomouc dokázala, jak se dostala až na šestou příčku. Při veškeré úctě k ní, mají přitom pár hráčů, kteří technicky možná nemají ani na extraligu. Jenže je tam skvělý teamwork,“ vyzdvihuje Marek Sýkora, bývalý kouč a hokejový expert. „Disciplína, obětavost, bojovnost. Základní věci. Hokej nedává odměnu jen za umění a v play off už vůbec ne,“ dodává.

Třetí člen elitního útoku indiánů Václav Nedorost vyprávěl už v půlce série, jak celý tým pochopil, že musí hrát obětavěji, protože jinudy cesta přes Olomouc nepovede. Porážku 1:4 v šestém zápase vnímal plzeňský veterán jako další varování. „Olomouc byla lepší ve všech směrech a zasloužila si to. My na to úplně zapomeneme a v sedmém zápase do toho vlítneme úplně jinak. Pokud do toho půjdeme se stejným nasazením jako teď, tak nemáme šanci sedmý zápas ani doma uhrát,“ uvědomuje si.

Plzeň bude mít na své straně výhodu domácího prostředí a v její prospěch vypovídají i statistiky. V historii extraligy odehrála celkem pět zápasů s číslem 7 a všech pět zvládla! Včetně finále 2013 ve Zlíně, které v 97. minutě rozhodla branka Martina Straky a klubu přinesla historický titul.

Čtyři zbývající sedmizápasové série Škoda odehrála ve čtvrtfinále, tak jako nyní s Olomoucí. A mimochodem, u té první z roku 2004, kdy Plzeň v klíčové bitvě vyhrála na ledě favorizovaných Pardubic 5:1, už byl i centr Kracík. „My teď musíme hlavně rychle zapomenout na šestý duel v Olomouci. Nevyšel nám, soupeř nás zatlačil v našem pásmu. Ale každý zápas v téhle sérii je jiný,“ uvedl 36letý Kracík.

Jenže kohouti jsou v boření prognóz možná ještě lepší než v samotném hokeji. Dá se říct, že posledních pět sezon nedělají nic jiného, než že boří prognózy. O tom, že nepostoupí do extraligy, pak že se v ní neudrží, že se nedostanou do play off nebo jako letos do první šestky. Dnes budou chtít zbourat další předsudek. „My chceme a nic jiného nás nezajímá. Dáme do toho všechno, ať to dopadne, jak to dopadne,“ říká odhodlaně Konrád.