Sedmý zápas bude spravedlivý, musíme si ho užít, říká Skladaný

O postupujícím do semifinále tak musí rozhodnout sobotní sedmá bitva na západě Čech.

Hezká trefa.

Vyplynula z tlaku, který měly lajny před námi. Suprově jsme se udrželi v třetině. Četnost střely byla dnes na nás velmi dobrá. Byli jsme silní, věřili jsme si na puku.

Dal jste teprve třetí gól v sezoně. A pořádně důležitý.

Teď se díváme na to, co je a co bude. Jsem rád, že gól pomohl mančaftu, že jsme bodík sebrali a­ jdeme dál. Mířil jsem nahoru a­ vyšlo to.

Přitom se zdálo, že hledáte spoluhráče, kteří ale byli pokrytí, tak jste to vzal na sebe?

Nejdřív jsem hledal kluky, protože střely nám Frodl chytal. Ale potom jsem se rozhodl dobře.

Odvraceli jste konec sezony, nesrazilo vás ani vedení Plzně.

Bylo důležité, že jsme věřili i po obdrženém gólu, protože jsme měli tlak. Plzeňský gól absolutně nezměnil naši hru, šli jsme za tím. Věděli jsme, že když ne dnes, tak druhá šance už prostě nebude. Je skvělé, že jsme si udrželi tempo, důraz, to nás odměnilo.

Znovu jste nevyužili přesilovku pět na tři. Nebáli jste se, že se to vymstí?

Teď už toho člověk moc nenatrénuje. Snažíme se, kluci tam nejdou s tím, aby nedali gól. Střely tam jsou. Věřím, že v dalším zápase se něco odrazí a dáme z přesilovek víc gólů.

Nejlepší výkon v sérii? Plzeň jste viditelně přehrávali.

Měli jsme už takové zápasy. Jestli to bylo z tribuny vidět, tak super. Můžeme být jen rádi, že takhle to vnímáte, snad se to odrazí v dalším zápase. Každý je ale úplně jiný. Jde o to, kdo má kolik sil, i psychických. Bude to těžký boj. My se budeme soustředit na sebe.

Hned po zápase jste se odebrali do šatny. Na děkovačku s fanoušky je čas?

Je to play off a ještě neskončilo. Na nějaké oslavy je strašně brzy, myslím, že to diváci chápou. Teď se musíme věnovat regeneraci.

Máte rád sedmé zápasy play off, nebo to jsou šílené nervy?

Je to jeden zápas – kdo s koho. O to bude náročnější, ale je třeba si ho užít. Moc sedmých zápasů jsem v ­kariéře neodehrál. Ve Varech jsme sedmým zápasem prohráli titul.

Vnímáte, že překvapující postup do semifinále je blízko?

Musíme se připravit, abychom do zápasu vstoupili jako teď. Je to skvělá série.

A sedmý zápas jí sluší, že?

To jste vystihl. Bude to tak i spravedlivé.