Můj gól? Jen teč a pak euforie, líčil plzeňský útočník Pour

To zakončení zároveň vypadalo docela mazácky...

Kdepak, vždyť já ani nevěděl, jak jsem ten puk trefil. Dostal jsem ho přímo na hokejku, jen jsem se to snažil nějak dostat mezi tyče.

První gól jste vstřelil i ve druhém utkání série, který jste ale nakonec prohráli v prodloužení. Blesklo vám to hlavou?

Vůbec ne. Já v tu chvíli prožíval jen velkou euforii, na ledě i v hledišti.

Obránce Allen pak k asistenci přidal i druhý gól, byl hlavní postavou pátého čtvrtfinále?

Conor hraje skvěle. Dopředu i dozadu, dnes si připsal dva body. Jsme za něj moc rádi. Přeji si, ať to takhle jde dál jemu i nám všem.

Jak se vůbec cítíte ve svém prvním play off v kariéře?

Loni jsem naskočil jen na dva zápasy, to neberu. Teď jsem v tom od začátku a je to něco úžasného. Vrchol sezony, na tohle se všichni těšíme. Snad dojdeme co nejdále.

Troufnete si odhadnout, jak to bude vypadat ve čtvrtek?

Stejně jako dnes. Olomouc doma styl nemění, pořád skvěle brání a vyráží do rychlých protioútoků. My si to musíme pohlídat, sami udeřit a nastřílet víc gólů než oni.

Kapitán Gulaš se střelecky neprosadil, ale je to motivace, když ho vidíte padat do střel?

Je skvělé mít takového kapitána. Když vidíte, jak jde úplně do všeho, jde nám všem příkladem.