Uhrát mečbol bylo strašně důležité, ulevil si plzeňský brankář Frodl

Plzeňský gólman Dominik Frodl si připsal první čisté konto v kariéře v extraligovém play off, jeho výkon dal základ k výhře hokejové Škody 2:0 v pátém čtvrtfinále proti Olomouci. Plzeň vede v sérii 3:2 na zápasy, ve čtvrtek na Hané může rozhodnout.

„Bylo to strašně těžké, hrálo se o mečbol. Teď můžeme jet do Olomouce s tím, že třetí bod máme my. Bude s nám hrát určitě lépe, než kdyby to bylo opačně,“ prohlásil dvaadvacetiletý Frodl.

Byla tam nějaká chvíle, kdy jste si v brance hodně oddychl?

Tohle jsou zápasy, kdy může padnout gól úplně z čehokoliv. Puky pořád lítají na branku, mění směr. Neskutečnou práci dělali kluci přede mnou. Je to velký rozdíl oproti prvním zápasům série, je tam od nás spousta zblokovaných střel. Byly tam momenty, kdy jsem pořádně ani neviděl, ale kluci ke mně puk nepustili.

Klíčem k vítězství bylo zvládnuté oslabení tři na pět za stavu 1:0. Jak jste to viděl z branky?

Klobouk dolů před klukama, to bylo strašně důležité. Dvě minuty oslabení, pár minut do konce... Olomouc tam ale neměla vlastně žádnou vyloženou šanci. Dvakrát třikrát jsme puk vyhodili, oni měli problém vůbec ho zavézt do útočného pásma. Co si pamatuji, měl jsem snad jediný zákrok. Naštěstí jsem tam hned po něm dostal sekeru a bylo po přesilovce.

Je to velký tlak na psychiku, když je stav dlouho bezbrankový?

Je to play off, nedá se čekat, že to bude končit výsledkem 6:5. Říká se, že play off je o gólmanech a o obraně, to se v téhle sérii potvrzuje. Podruhé v řadě to bylo po dvou třetinách 0:0, to je vizitka výborných obran na obou stranách. Strašně důležité je dát první gól. Ten tým to dostane na koně, hraje se mu pak lépe.

Když dal váš spoluhráč Pour ten první gól, hodně jste to prožíval?

Ten první jsem vůbec neprožíval. Bylo to na začátku třetí třetiny, před námi spousta času. Až ten druhý, do té chvíle jsem se snažil maximálně koncentrovat. Ale Pourák to tam dal krásně. Když dávají góly takhle mladí kluci, doufám, že o nich budete hodně psát.. (smích) Hraje výborně a jsem strašně rád, že nám mladým v týmu se daří.

Po druhé trefě Allena už jste byl klidnější?

V hlavě už byla malá euforie, že jsme jim odskočili. Hráli jsme vzadu parádně, obětavě, už jsem věřil, že za tak krátký čas dva góly nedostaneme. Vedeme v sérii 3:2, máme mečbol, je to teď parádní.

Myslíte, že do šestého zápasu můžete jít klidnější?

Kdepak, je to pořád stejný tlak, i když se ho snažíte nepřipouštět. Jak říkám, tyhle zápasy jsou o prvním gólu. A já ani Braňo (Konrád) jsme ho dnes dostat nechtěli. Jsem rád, že jsme ho vstřelili my a dotáhli to k vítězství. Myslím, že jsme byli o něco lepší. A jestli se Olomouc chvástala, že jsou na tom lépe fyzicky, jak jsem se někde dočetl, tak dnes jsme jim ukázali, že to není pravda.