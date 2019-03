ONLINE: Plzeň je blízko semifinále, v šestém duelu jí vzdoruje Olomouc

Západočeši udělali krok vstříc postupu v úterním pátém utkání na domácím ledě, které na svou stranu strhli ve třetím dějství a Olomouc porazili 2:0.

Svůj podíl na důležité výhře měl také plzeňský brankář Dominik Frodl, který pochytal všech 29 střel soupeře a připsal si čisté konto. „Můžeme jet do Olomouce s tím, že třetí bod máme my. Bude se nám hrát určitě lépe, než kdyby to bylo opačně,“ měl Frodl radost před čtvrtečním střetnutím.

Krůček od vyřazení jsou naopak hokejisté Olomouce, kteří si chtějí před vlastními fanoušky vynutit rozhodující sedmý duel. „Pořád věřím, že se to otočí,“ nevzdával boj olomoucký veterán Zbyněk Irgl.