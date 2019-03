Olomouc proti Plzni blízko senzaci? Respektujte sílu týmu, vyzývá kouč

Možná že se stále najdou pochybovači, kteří budou Hanáky nazývat především dříči zataženými ve středním pásmu, ale realita je mnohem zábavnější. A po čtvrtku už by o ní neměl pochybovat nikdo.

Olomouc odehrála parádní part.

Velkolepé představení.

Sebevědomé. Že musíme vyhrát, jinak máme po sezoně? Že jsme inkasovali jako první? Nevadí.

Domácí se do Plzně pustili v plné kráse, otočili skóre na 4:1 a srovnali stav čtvrtfinále na 3:3.

„Ve všech ohledech jsme podali výborný výkon. Ani gól nás nesrazil. Náš nejlepší výkon v play off, rádi bychom na to navázali v sobotu,“ přeje si Moták.

Dámy a pánové, zítra mimořádně napínavá bitva bude mít spravedlivé rozuzlení. V sedmém zápase kdo s koho! „Věříme ve férový boj muže proti muži. Bude to vyvrcholení série,“ těší se Moták. „Je to vyrovnané. Sedmý zápas i s ohledem na dnešní výkon Olomouce bude spravedlivý,“ ocenil soupeře plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Jeho mančaft s hvězdnými útočníky Gulašem a Kovářem má namále. A Olomouc se skromným rozpočtem je utkání, když ne od senzace, tak velkého překvapení. Semifinále? Proč ne. Možné je v magické sérii všechno.

„Může se stát cokoliv, ale my pevně věříme, že to zvládneme. Máme výhodu domácího prostředí a nic jiného než výhra pro nás neexistuje,“ povídal plzeňský útočník Vojtěch Němec před kabinou hostů, zatímco narvaný zimák ještě burácel. „Sedmý zápas nerozhoduje domácí prostředí, ale jak makají hráči,“ zdůraznil Čihák.

A jeho odpověď na otázku, která nadzvedla Motáka? „Před zápasem jsem cítil, že je to v pořádku, že jsme dobře naladění, ale Olomouc pak převzala iniciativu a výsledek otočila. Prvních deset minut nebylo z naší strany špatných. I přestože jsme vedli, dali jsme gól z ničeho, Mora byla dnes ve všem lepší a zaslouženě vyhrála.“

Šestý duel měl hlavně v úvodní třetině zběsilé tempo. Hostující mladík Jakub Pour ve dvou dobrých pozicích minul branku. Volný Kracík trefil tyčku. Gólman Mory Branislav Konrád si oddechl.

Ale ještě větší šance musel řešit Dominik Frodl na druhé straně. Poradil si s nájezdy Ostřížka, Jergla i Strapáče, který se efektivně zbavil amerického zadáka Allena, když si puk prohodil kolem bruslí.

Škoda se dostávala pod tlak. Na poslední buly třetiny naskočil centr Kovář místo Preisingera jen proto, aby se Plzeň dostala z obranného pásma. Podařilo se. Nádherný mač gradoval ve druhé třetině.

Indrák obral váhajícího kapitána Mory Vyrůbalíka o puk, zkušený zadák pak sáhl k faulu. Obránce Čerešňák nahodil kotouč a Nedorost ho šikovnou tečí sklepl k ledu. Využitá přesilovka Plzně, číslo osm v sérii a vedení. Konec čtvrtfinále se přiblížil. Reakce Olomouce? Pořád do toho šlapala stejně. Vůbec neznervózněla. A záhy zaslouženě otočila stav. Udeřila rovněž v přesilovce.

Nahození Jana Knotka se odrazilo před brankoviště k Lukáši Nahodilovi, který dorážku zblízka zvládl. Ve 37. minutě si vybruslil před branku slovenský veterán František Skladaný, podíval se, zda nemá lépe postavené parťáky, neměl, tak zápěstím zamířil do šibenice.

Obrat dokonán! „Nezvládli jsme to od začátku až do konce. Dnešek byl z naší strany katastrofální. Každopádně to honem rychle musíme hodit za hlavu a zapomenout. Sebrat se a v sobotu dokázat, že jsme lepší a postoupit,“ velí Němec.

Ve třetí třetině zatáhla Olomouc rolety ve středním pásmu, jak to umí. A po třech minutách se vydala na nečekaný kontr, který táhl defenzivní bek Jan Švrček.

Přečíslení dva na jednoho vyřešil po svém - bombou pod břevno. „On není žádná myslivna, že by dával do prázdné brány gól. Je přímočarý,“ usmál se Moták.

Zatímco o tři góly se postarali netradiční střelci Olomouce, čtvrtý do prázdné branky přidal vyhlášený kanonýr Zbyněk Irgl, prosadil se poprvé v sérii. „Je jedno, jestli dá tři góly Irgl nebo Švrček. Potřebujeme je dávat,“ shrnul Moták.

Irgl s úlevou mocně zapumpoval rukama. Zařval jako lev. Tahle party podceňovaných ještě nekončí.