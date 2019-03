Expert Sýkora o play off: Hokej nedává odměnu jen za umění

V čem je podle vás klíč, jak rozhodující bitvu zvládnout?

Velkou roli hraje domácí prostředí. Bude plno, v Plzni je teď vynikající atmosféra. Tenhle aspekt bych pro ni řadil možná na první místo. Ale není určitě zdaleka jediný.

Co tedy dál?

Výkon. Olomouc byla v šestém zápase prostě lepší. Mohla vyhrát i větším rozdílem, na druhé straně je v play off úplně jedno, zda prohrajete 1:4 nebo 0:6. Plzeň se ji potřebuje vyrovnat v důrazu, v šestém utkání zaostávala. V play off platí, že 99 procent hry dělá to, jak se všichni hráči sráží, jak zvládají souboje u mantinelu. To je zákon.

Maže i to, že Plzeň je na tom technicky zřejmě o něco lépe?

Je na tom technicky jednoznačně lépe. Smekám, co Olomouc dokázala, jak se dostala až na šestou příčku. Při veškeré úctě k ní, mají přitom pár hráčů, kteří technicky možná nemají ani na extraligu. Jenže je tam skvělý teamwork. Disciplína, obětavost, bojovnost. Základní věci. Hokej nedává odměnu jen za umění a v play off už vůbec ne.

Plzeň - Olomouc Sledujte od 17.00 online.

Rozhodne i to, jak se hráči na tenhle duel připraví mentálně?

To nemůžu dobře posoudit zvenčí. Samozřejmě si jako Plzeňák přeji, aby postoupila Plzeň. Ale hokej už sleduji hlavně jako divák. Neznám kabinu zblízka, jak jsou v ní hráči nastavení. Velkou roli v tuhle chvíli musí sehrát ti nejzkušenější.

Gulaš s Kovářem jsou na ledě soupeřem precizně pokrytí...

S tím se muselo počítat. Mají to těžké, hrají proti nim důrazně, dělají jim to nepříjemné. Ale teď musí prodat, čím už v hokeji prošli. Na mezinárodní úrovni, v reprezentaci. Cestou je i to, že rozhodnou v přesilovkách, kde mají víc prostoru. Oni, nebo jiní. Teď se mi líbí Nedorost, oproti základní části je skvělý.

Tipnete si, jak se bude sobotní utkání vyvíjet?

Buď bude zase úporné a vyhrát mohou oba. Nebo dá Plzeň rychle dva góly a vyhraje jasně, soupeř postupně ztratí víru. To jsou asi dva nejpravděpodobnější scénáře.