Začíná hokejová LM, do boje jdou Plzeň, Liberec, Hradec a Třinec

Program českých zápasů Čtvrtek 29. srpna: 17:00 Plzeň - Hämeenlinna (skupina B), 20:30 Belfast - Liberec (skupina C). Pátek 30. srpna: 18:00 Lahti - Třinec (skupina D), 20:30 Cardiff - Hradec Králové (skupina H). Sobota 31. srpna: 15:30 Lulea - Liberec (skupina C), 17:45 Plzeň - Rungsted (skupina B). Neděle 1. září: 16:00 Frölunda - Hradec Králové (skupina H), 16:00 Minsk - Třinec (skupina D). Čtvrtek 5. září: 18:00 Hämeenlinna - Plzeň (skupina B) 18:00 Hradec Králové - Cardiff (skupina H), 19:45 Liberec - Belfast (skupina C). Pátek 6. září: 18:00 Třinec - Lahti (skupina D). Sobota 7. září: 17:00 Hradec Králové - Frölunda (skupina H), 18:00 Rungsted - Plzeň (skupina B). Neděle 8. září: 14:00 Liberec - Lulea (skupina C), 17:00 Třinec - Minsk (skupina D). Úterý 8. října: 19:30 Štýrský Hradec - Hradec Králové (skupina H), 19:30 Augsburg - Liberec (skupina C). Středa 9. října: 17:00 Třinec - Lausanne (skupina D), 19:45 Zug - Plzeň (skupina B). Úterý 15. října: 17:00 Plzeň - Zug (skupina B), 19:45 Lausanne - Třinec (skupina D). Středa 16. října: 17:00 Hradec Králové - Štýrský Hradec (skupina H), 19:30 Liberec - Augsburg (skupina C).