Liga mistrů? Jsou to ostré zápasy, říká třinecký obránce Krajíček

Kapitán třineckých Ocelářů Lukáš Krajíček kvůli otřesu mozku nestihl závěr minulé sezony. Načež kvůli nemoci odložil začátek přípravy na ledě, a tak bude vstup svých spoluhráčů do Ligy mistrů sledovat jen jako divák.



Co říkáte soupeřům v Lize mistrů?

Finské a švýcarské týmy mají kvalitu. Budou hrát tvrdě. Bělorusko jsem poznal coby hráč, strávil jsem tam šest let. Plus minus vím, jaký hokej hrají, v podstatě ruský styl. Nic nás nepřekvapí.

Vaši fanoušci zájezd na nedělní utkání v Minsku vyprodali. Bude to tam pro ně hodně zajímavé?

Asi jo. Já mám na Minsk super vzpomínky, je to hokejové město, hokej tam milují. Bude tam spousta fanoušků.

Oceláři v Lize mistrů 30. srpna: Lahti - Oceláři Třinec 18.00

Lahti - Oceláři Třinec 18.00 1. září: Junosť Minsk - Třinec 16.00

Junosť Minsk - Třinec 16.00 6. září : Oceláři Třinec - Lahti 18.00

: Oceláři Třinec - Lahti 18.00 8. září: Třinec - Junosť Minsk 17.00

Třinec - Junosť Minsk 17.00 9. října : Oceláři Třinec - Lausanne 17.00

: Oceláři Třinec - Lausanne 17.00 15. října: Lausanne - Oceláři Třinec 19.45

Vy jste hrál za Dinamo Minsk KHL. Jaké to bylo?

Jen během jedné sezony jsem cítil, že máme silnější tým, takže to byly ambice vyšší. Další roky to bylo horší a bylo jasné, že se do play off nedostaneme. Hráče to pak moc nebaví.

Zato Třinec má vždy vysoké ambice. Je tomu tak i v Lize mistrů?

Pro hráče je to pořád stejné. Ten pohár chceme všichni vyhrát. Každá trofej v kariéře je super, ne každému se poštěstí vyhrát třeba jen něco. Nejprve ale musíme postoupit ze skupiny.

Liga mistrů opět začíná před startem extraligy. Bude to zároveň i dobrá prověrka?

Jsou to každopádně ostré zápasy. Je to lepší než hrát přáteláky se stále stejnými soupeři. I ty se samozřejmě hrají naplno, ale čekají nás výborné celky. Určitě nás pořádně prověří. Jenom doufám, že se nikdo nezraní, abychom byli ready i na začátku extraligy.

Nebude těžké vyhecovat se na zápasy Ligy mistrů, když vás v sezoně čeká obhajoba titulu?

V minulých dvou letech se nám to dařilo. Doufám, že síly budeme mít na obě soutěže. Pro nás to je samozřejmě náročnější než pro týmy, které se soustředí pouze na extraligu. Ale zápasy v Lize mistrů mají také náboj a posouvají hráče nahoru. Jak mladé, tak ty starší. Nadto jde o prestiž.

Přesto nesnižuje úroveň Ligy mistrů, že některá mužstva do ní nejdou úplně naplno?

Ne, v žádném případě. Jsou to ostré zápasy a my jsme profesionálové. Ulívat se můžeme přes léto. Každý hráč k tomu přistupuje tak, jak má. A věřím, že i všechny kluby.

Třinecké mužstvo se nijak výrazně nezměnilo. Bude to pro vás velká výhoda?

Snad nám to pomůže. Sehranost a určitá chemie z minulé sezony zůstala. Bude to trochu jednodušší i pro trenéra, který bude hned vědět, jak tým poskládat.

Třineckou obranu posílil Tomáš Kundrátek. V brance budou nově Patrik Bartošák nebo Petr Kváča. Budete příští sezonu spoléhat především na kvalitní obranu?

Nic moc se měnit nebude. Výborného gólmana nahradil jiný výborný brankář. Obranu jsme posílili, ale v předešlé sezoně jsme v ní kvůli zraněním měli problémy. Lepší je mít více obránců, aby nemusel zaskakovat Vlado Dravecký jako minule. Mít takového hráče je super, ale víc ho potřebujeme v útoku. Věřím, že náš tým je opět silný, možná ještě silnější.

Říká se, že obhájit titul je mnohem těžší. Jste na ten tlak připraveni?

Jasně, každý, kdo oslavy titulu někdy zažil, ví, jaké to je... Pořád je však svátek hrát play off co nejdéle. Skoro všichni už jsou na dovolené a koukají na vaše výsledky. Pro nás hráče je motivace znovu uspět stále stejně veliká.

Takže mistrovská kocovina nehrozí?

Doufám, že ne!