Hradec začíná Ligu mistrů ve Walesu. Manažer Kmoníček: Cílem je postup

Ve čtvrtek odpoledne tým vyrazí do Prahy, protože k úvodnímu zápasu letošního ročníku Ligy mistrů odletí v pátek brzy ráno. Ve velšském Cardiffu se bude hrát večer, zápas tam bude zahájen ve 20.30.



Takhle začne třetí pouť hokejistů hradeckého Mountfieldu základní skupinou této evropské soutěže. Pokračovat bude hned v neděli odpoledne ve švédském Göteborgu, kde Mountfield vyzve tamní Frölundu, vítěze tří ročníků Ligy z dosavadních pěti. Včetně toho posledního.

Hradec v Lize mistrů 30. 8. (20.30): Cardiff - Mountfield

Cardiff - Mountfield 1. 9. (16.00): Frölunda - Mountfield

Frölunda - Mountfield 5. 9. (18.00): Mountfield - Cardiff

Mountfield - Cardiff 7. 9. (17.00): Mountfield - Frölunda

Mountfield - Frölunda 8. 10. (19.30): Graz - Mountfield

Graz - Mountfield 16. 10. (17.00): Mountfield - Graz

Pro Hradec by i tenhle náročný trip měl být vykročením k postupu ze základní skupiny, což se mu loni ani předloni, při prvních dvou startech v Lize mistrů, nepodařilo. A nebylo žádným tajemstvím, že to v očích vedení klubu nebyl od týmu neomluvitelný hřích. „Letos je ale jednoznačným cílem postup ze základní skupiny,“ říká generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

Mountfield v Lize mistrů odehraje ještě před startem extraligy čtyři zápasy, po víkendové cestě je na konci příštího týdne čekají domácí odvety jak s Cardiffem, tak s Frölundou. Hrát se bude ve čtvrtek (Cardiff) a v sobotu (Frölunda).

„Soutěž bereme vážně. Letos české týmy hrající Ligu mistrů nějakou částkou podpořil Český hokej. Pro nás to tedy nebude tak finančně nevýhodné. To ale není ten hlavní důvod naší účasti. Chceme ukázat, že s těmi soupeři můžeme hrát dobře,“ poznamenal hradecký manažer.

Ten očekává dva rozdílné soupeře: „V Cardiffu hraje spousta kanadských hráčů, ale taky hráčů, kteří nejsou tak technicky vybavení. Budou hrát svým důrazným stylem tak, jak se na ostrovech hraje. S Frölundou by to měl být diametrálně odlišný zápas, tam by kvalita měla být vidět.“

Hradec před startem extraligy disponuje poměrně širokým kádrem, což se projeví i na složení výpravy. „Jede pětadvacet hráčů – dva brankáři, osm obránců a patnáct útočníků. Kromě Koukala a Linharta, kteří jsou na marodce, budeme v kompletním složení – včetně Philipa Samuelssona,“ uvedl hlavní kouč hradeckého mužstva Tomáš Martinec.

„Uděláme maximum pro úspěšný start v Lize mistrů a pokusíme se, přestože je skupina hodně těžká, urvat postupové místo.“

Hradec dokončí základní skupinu dvěma říjnovými duely s rakouským Grazem.