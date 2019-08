Facka v Belfastu. Co bylo špatně? Asi všechno, kývl liberecký Hudáček

„Připravovali jsme se na nepříjemného soupeře, ale ten naše očekávání, zejména ve druhé třetině, předčil. Rozhodčí sice určité věci pustili, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Měli jsme tady vyhrát,“ řekl trenér Patrik Augusta.

Liberec měl nováčka Ligy mistrů přehrát díky větším zkušenostem i hokejovosti, v bouřlivém prostředí však často propadal. V souboji plném tvrdých faulů, šarvátek a vyloučení Bílí Tygři ani jednou nedokázali jít do vedení. Dvakrát náskok soupeře dotáhli, ale nakonec padli. Od ještě většího přídělu gólů je ochránil kanadský brankář Justin Peters, který si v Belfastu odbyl náročnou premiéru v libereckém dresu.

Jedním z nejvýraznějších Bílých Tygrů na ledě byl útočník Libor Hudáček, který vstřelil v přesilovkách dva góly. „Co bylo v naší hře špatně? Asi všechno. Nechci se vymlouvat na dlouhou cestu nebo na to, že jsme letěli v den zápasu. Jednoduše jsme to nezvládli hokejově,“ nehledal Hudáček výmluvy. „Měli jsme je porazit naší hrou a ne tou, kterou nám vnutili. Hráli jsme to, co chtěl soupeř a podle toho to vypadalo.“

Tým Belfast Giants před téměř třemi tisíci hlasitými fanoušky vyrukoval na Liberec s velmi důraznou hrou. Ta se sice dala čekat, přesto Bílé Tygry trochu zaskočila. „Myslím, že to rozhodčí trochu pustili. Obě dvě strany viděly, že si mohou dovolovat a pak to podle toho vypadalo. Některé hity byly až o zranění,“ konstatoval Libor Hudáček. „Už mám něco odehráno i proti podobným exotickým soupeřům. Oni nemohou vyhrávat zápasy takovým tím klasickým hokejem. Musí si takto pomáhat důrazem a proti nám jim to vyšlo.“

Prohra v Belfastu je pro Liberec nepříjemná i z toho důvodu, že Ligu mistrů staví klub hodně vysoko a chce v ní dojít co nejdál. Teď se hráči musí dát rychle dokupy, protože už v sobotu od 15.30 se představí na ledě silné švédské Luley. Vítězové Ligy mistrů z premiérové sezony 2014/15 v úvodním zápase senzačně klopýtli s dalším nováčkem soutěže německým Augsburgem, jemuž doma podlehli 2:3 po samostatných nájezdech.

„V posledních letech hráli ve Švédsku hodně nahoře, takže nás nečeká nic jednoduchého. Doufám, že už to bude ten klasický moderní hokej. Musíme se zlepšit, víc se tlačit do brány a hlavně hrát bez vyloučení,“ velí útočník Hudáček.

Prohra v Belfastu podle něj byla dobrou fackou na začátek. „Teď se zdravě probereme a nakopne nás to do dalších zápasů.“