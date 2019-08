Pour dal v Lize mistrů dva góly, v Plzni tvrdí hru první řady

„Otočit zápas proti finskému mistrovi z 1:3 a 2:4 je super pocit, to se nepovede každý den. Doufám, že budeme takhle pokračovat dál,“ pochvaloval si 20letý Pour.

V sobotu od 17.45 hodin ho s Plzní v domácí Logspeed CZ Areně čeká další duel skupiny C proti dánskému mistru Rungsted Seier Capital.

Branka na 3:4 v přesilovce po velkém závaru byla připsána Tomáši Mertlovi. Vy jste byl poslední, kdo se puku dotkl?

No, dal jsem ho fakt já... (úsměv) Byla tam šermovačka před brankou, chtěli jsme to tam dorvat, puk nakonec vyplaval pod betonem gólmana a já do něj jen šťouchnul.

Zato vyrovnávací gól jste si pak už vypracoval sám.

Ale začalo to pěknou kombinací ve středním pásmu, kde to dobře prostrčil Lukáš Kaňák. Milan Gulaš mi pak puk přenechal a já se snažil rychle vystřelit. Napoprvé to nevyšlo, naštěstí se puk od betonu gólmana odrazil zase ke mně a já měl šanci na další střelu. Ta už vyšla.

Jak těžký byl první ostrý zápas sezony?

Finové jsou na tom skvěle bruslařsky, to se všeobecně ví. Nedá se říci, že by nás překvapili. Věděl jsem, do čeho jdu, s finským hokejem mám zkušenosti z mládežnických reprezentací a už tam je to od nich pořádný hukot. Hráli výborně, ale my jsme to zvládli.

Zůstal jste v elitní formaci s kapitánem Gulašem. Jen centr se vám vyměnil, místo Kováře se do týmu vrátil Mertl. Je to změna?

Moje úkoly jsou pořád stejné. Musím hodně bojovat, získávat pro ně nějaké puky a snažit se pak využívat jejich přihrávky. Prostě tvrdě makat, oni mi to potom vrátí.

Zdá se, že tahle souhra by mohla znovu fungovat.

Já jsem moc rád, že si to sedlo, že jsem zůstal na svém místě. Snad nám to bude klapat i nadále.

V sobotu vás čeká pro změnu dánský šampion. Co o něm víte?

Víceméně nic, teď jsme se soustředili na Finy. Bude to druhý zápas ve třech dnech, na to jsme se už všichni těšili. Že začne sezona, Liga mistrů a za pár dnů i extraliga. A přišlo hodně lidí, atmosféra byla skvělá. Proto hokej hrajeme a nebudu si vůbec stěžovat, když zápasy půjdou rychle v řadě.