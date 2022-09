Éra po Holoubkovi. Nového Jágra vyrobíte tak, že mladé necháte hrát, říká

„Karlovarský hokej je jedna z největších věcí, na kterých jsem kdy pracoval a v našem kraji jsme odvedli sakra dobrou práci,“ potěšeně přikývne zámožný Holoubek pro iDNES.cz.

Významný český prodejce uhlí dokázal klub vytáhnout mezi elitu a udělat z něj tuzemskou stálici. Když jej v roce 1994 začal sponzorovat, Vary se probíjely pralesem třetí nejvyšší soutěže. V prosinci 1998, když se stal majitelem, hrály už druhou sezonu v extralize (informaci o datu vlastnictví uvedl mediální zástupce klubu, pozn. red.).

Po více než 20 letech se Holoubek řízení dobrovolně vzdal. „Jsem unavený,“ vzkázal. Otěže předal za symbolickou korunu jinému boháči, 43% podíl převzal Dušan Šenkypl, 7% jeho partner Daniel Tobolka. A 40% podíl si v úterý odsouhlasilo zastupitelstvo Karlových Varů , což byla podmínka pro Šenkyplův vstup (zbylých deset patří zapsanému spolku Hockey Club Karlovy Vary).

Na fotce vlevo je nový majitel Dušan Šenkypl, vpravo je fotka symbolického předání moci.

„Dělám to proto, aby tu hokej zůstal. Vlastnictví klubu je filantropická věc, musíte sehnat sto „mega“ na sezonu a nikdy z toho nepadne ani koruna. Peníze dáváte do produktu. Do dětí,“ tvrdí Holoubek.

Z klubu nezmizí zcela, v dalších letech zůstane váženým sponzorem. Bude sledovat, kam kroky Energie povedou. Nový šéf Šenkypl slibuje více méně pokračování v nastaveném směru. Nechce navyšovat rozpočet a přivádět nákladné hráče s hvězdným statusem. Chce z Varů učinit cosi jako akademii na výchovu mladíků.

„Všichni umíme vyhrávat s dvaceti Jágry v sestavě. Sponzorům a majitelům se pak sedí hezky. Jenže vy potřebujete dělat mladé kluky, vyrábět nové Jágry. A to tak, že je necháte hrát,“ tvrdí 56letý Holoubek.

Václav Skuhravý

„Směr se mi líbí, je správný,“ říká asistent trenéra a zároveň karlovarský zastupitel Václav Skuhravý. „Nový majitel působí sympaticky. Zprvu se asi bude hlavně rozkoukávat, co se dá zlepšit, a nebude do toho moc zasahovat.“

Skuhravý je s Karlovými Vary spjat podobně pevně jako Holoubek. V zeleno-bílém dresu prožil historicky první finále v roce 2008 se Slavií, titul v roce 2009 po odvetě se Slavií, stavbu nové areny, mnohé bitvy o udržení, nakonec i sestup pro sezonu 2017/18 včetně okamžitého návratu do extraligy. Cesta mimochodem příznačně vedla i přes Slavii v semifinále první ligy.

„To byla hrozně těžká věc přesvědčit všechny, že jde o sport a pokračujeme dál,“ vzpomíná Holoubek na dobu po sestupu, kdy jednal se sponzory a lidmi, aby klub neopustili. „Protože můžete dát obrovské peníze a nemusí se to podařit. Musíte to postupnými kroky někam dotlačit.“

Ostatně velký partner a štědrý sponzor Sokolovská uhelná tehdy rozhodla, že už klub podporovat nebude. A Energie přišla o patnáct milionů ročně.

„Karel Holoubek je posledních třicet let nejdůležitější postavou, která hokej držela i v horších časech,“ říká Skuhravý.

A tak za Vary hráli František Skladaný, Josef Řezníček, Lukáš Pech, Ondřej Němec či Petr Kumstát, s kterým Skuhravý utvořil duo přezdívané pro svou výšku (198 a 192 cm) „Dvě věže“.

„Já jsem hrozně spokojený, kam jsme to v klubu dotáhli. Ze všech sportovních projektů, mám třeba i dostihové závodiště, je hokej priorita. Number one,“ říká odcházející muž.

Jenže kromě výjimečné dvouletky Vary nikdy nepatřily k extra úspěšným klubům, vždyť se vždycky pohybovaly v druhé polovině tabulky, třásly se před baráží a sestupem a svou příslušnost mezi tuzemskou elitou musely v posledních letech pokaždé hájit.

V minulých dvou letech se sice dostaly do předkola, ale jen proto, že do vyřazovací části postupovalo 12 celků.

„I když někdo říká, že je to riziko, a skutečně jsme občas klopýtli, jsem rád, že nový majitel chce pokračovat v cestě a pouštět mladé do hry. Jde o to nebát se, že prohrajete!“ říká Holoubek.

Pro strach uděláno na západě Čech mít musí. Z A týmu odešli brankářská jednička Filip Novotný, reprezentační rychlík Jakub Flek i dlouholetý trenér a manažer Martin Pešout. V zámoří má podle Skuhravého zůstat draftovaný mladík Jiří Kulich.

Bránu má naopak hájit Štěpán Lukeš, v útoku Vary posílily zejména o Dávida Grígera a na trenérském postu nově stojí David Bruk.

„Doufám, že budeme dobří, tým je dlouho pohromadě a dobře poskládaný. Myslím, že budeme zase o trošku lepší. David Bruk má velké zkušenosti, dlouho působil u mládeže a umí velice dobře analyzovat hru. Taktiku má zmáknutou,“ říká Skuhravý.

A tak začíná nová éra bez majitele Holoubka.