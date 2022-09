Litvínov ukrojil na šířku tři metry ledu. I kvůli rekonstrukci, která se zdrží

Demel: Úzký led? Musíme do sebe dostat agresivní mentalitu Zámořské rozměry hřiště v Litvínově vítá obránce Patrik Demel. „Hrál jsem na tom v Americe pět let, když počítám juniorku. Jsem proto rád, že jsme led zúžili,“ těší ostravského rodáka, který na Hlinkově stadionu načíná už svou třetí sezonu. Proč vám vyhovuje užší led?

Líp se mi brání v obranném pásmu, protože nemusím tolik bruslit a můžu líp zůstat na obranné straně hráče. Mám to blíž do rohu, můžu souboje vyhrát rychleji. V útočném pásmu je méně prostoru, musíme se naučit najít si volná místa na střely a šance. A co přesilovky?

Puk musí rychle z hokejky na hokejku, musí být kvalita přihrávek. Změní se projev Litvínova?

Chceme hrát trošku rychlejší hokej. Rychle otáčet hru, hrát agresivně v obranném pásmu, nestrávit tam moc času, hned jít do útoku. Být nepříjemní pro soupeře v osobních soubojích, přece jen ne každý mančaft v lize to má. My můžeme být agresivní a udělat z toho výhodu. Hokejová extraliga, 26. kolo, Litvínov - České Budějovice. Patrik Demel z Litvínova slaví svůj gól. Trénujete jinak? Třeba víc výbušnost, když rozhodnou první kroky?

V posilovně ne, spíš na ledě v rámci tréninků. Zvyknout si na to, dostat tu agresivní mentalitu do sebe. Důležité je, jak vnímat geometrii ledu. Máte ty dráhy nějak namyšlené, teď je to najednou jiné. A fyzicky je hokej jiný, když zmizí tři metry ledu na šířku?

Je to náročné stejně, ale v jiném slova smyslu. Když je led větší, víc se bruslí. Teď je naopak víc osobních soubojů. A ty soupeře i nás unavují. Ačkoli se to nezdá, v hokeji hodně pracuje i vršek těla, každý souboj bere energii. A my ji musíme ubírat soupeřům a dostat je dolů. Jaké ohlasy mělo zúžení v kabině?

Brali jsme to jako realitu, hokej se tím směrem ubírá. Osobně jsem pro, aby všechna hřiště byla na zámořských rozměrech, aby pravidla byla pro všechny stejná. Nové kluziště je pro nás nový impuls, snažíme se z toho udělat výhodu pro nás. Co osobně očekáváte od nového ročníku extraligy?

Jsem tady třetí sezonu. V první po návratu z Ameriky jsem se rozehrál, loni jsem se herně posunul a dostal jsem pozvánku do reprezentace. A tento rok chci dělat další kroky, být lídrem v týmu a pomáhat dalším klukům. Hlavně ať se to odrazí do výsledků mužstva.