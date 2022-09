Kvalitou jednička, ve Spartě svolil ke dvojce. Kořenáře si vybral kolega Kovář

Kořenář si v NHL vyzkoušel působení ve dvou amerických klubech. V San Jose a Arizoně si zachytal celkem dvanáct zápasů, ostatní jen na farmě v AHL, či dokonce v nižší ECHL.

Čtyři roky stačily, nastal čas se přesunout do Evropy. Kořenář kývl na dvouletou nabídku ze Sparty, kde vytvoří tandem se zkušeným Kovářem.

Jak dlouho jste přemýšlel o odchodu z Ameriky?

Už v průběhu minulé sezony. Říkali jsme si, že ji tam dokončím a že pak přijde nějaká nabídka odjinud. Jenže ona především přišla válka, takže jsem rád, že jsem nakonec ve Spartě.

Původně jste si pomýšlel na jinou destinaci?

Chtěl jsem jít někam do Evropy, ale kvůli válce to dopadlo takhle. Je to další kapitola v mé kariéře, takže doufám, že se mi dva roky ve Spartě vydaří. Samozřejmě bych si ještě rád zachytal v zahraničí.

Které země jste tedy řešil?

Jelikož je válka, tak moc nabídek nepřišlo. S agentem jsme řešili hlavně Finsko a Švédsko, během sezony jsem nějaké nabídky dostal, ale s válkou se jednání zastavila. Týmy si chtěly radši počkat na svoje hráče v KHL. Abych to řekl na rovinu, tak jsem vlastně rád, že o mě byl v Česku zájem. Nabídka ze Sparty byla velmi slušná, takže věřím, že jsme s agentem rozhodli správně.

KHL nebylo téma?

Ne, vůbec. Řekli jsme si, že se ani nebudu nabízet. Když vás pak agent nenabídne, tak se kluby v Rusku o takto neznámé brankáře ani tolik nezajímají. KHL jsme vůbec neřešili.

Pamatujete si na moment, kdy jste si řekl stačí, chci zpátky domů?

Každý fanoušek, kdo to sleduje, tak musel vědět, kdy to bude. Nedostával jsem příležitosti v NHL, takže to tam pro mě už nedávalo smysl. V Arizoně jsem si myslel, že to bude lepší než v San Jose, že bych mohl dostat víc příležitostí.

Kdy se to změnilo?

Hned ze začátku sezony jsem věděl, že to nebude ideální, ačkoliv jako prvního poslali na farmu jiného brankáře. Říkal jsem si, že se jim asi líbím, jenže já putoval za chvíli za ním. Věděl jsem, že něco není dobře. Psychicky mi to nepomáhalo, fyzicky taky ne, jelikož jsem chytal jednou za dva, tři týdny.

Měl jste možnost zůstat v zámoří?

Předtím, než jsem podepsal ve Spartě, mi Arizona řekla, že mi nebude nabízet kvalifikační nabídku. To bych mohl jednat i s ostatními týmy, ale já podepsal ve Spartě, a to se jim samozřejmě hodilo. Kvalifikační nabídku mi teda nakonec dali, aby si na mě udrželi práva na další sezonu. Trochu vyčůraně.

Litujete?

Nemůžu v NHL mluvit s nikým jiným, ale je mi to jedno. Chtěl jsem být tady ve Spartě dva roky. Pak se návratu do zámoří nebráním.

Jak dlouho jste byl ve spojení se Spartou?

Jen chvíli před podpisem. Až když jsem se vrátil po sezoně z Ameriky. Pár dní jsem si odpočinul, pak jsme se scházeli s agentem a prezentoval mi nabídky. Z toho jsme vybírali, sešli jsme se s kluby a rozhodli se. Sparta nám z toho vyšla nejlépe, ze všech těch parametrů, co jsme si říkali.

Z jakých parametrů?

Hlavně to byly vysoké ambice. Hokej hraju proto, abych vyhrával, to je mou největší motivací. Jsem navíc z Vysočiny, Praha byla asi nejblíž, to hrálo taky velkou roli.

Ambice má i Třinec, kde jste si před dvěma lety zachytal. Odtud jste měl nabídku?

Telefonovali jsme si, ale Třinec má oba dva gólmany na další sezonu pojištěné. Na letošní sezonu by to tak nedopadlo, zájem z jejich strany byl až na další sezonu.

Věděl jste, že ve Spartě bude působit i Jakub Kovář?

Ano, věděl. Sparta řešila parťáka do branky přímo s Kubou, jakého bude chtít. Kdyby mě nechtěl, tak bych tu nebyl, takže si mě asi vybral.

Podobného brankáře jsem měl v Curychu. Stejně věkově, podobný talent. Těším se a věřím, že se budeme dobře doplňovat. Stejně tak, jak on bude tlačit na mě, tak já budu pomáhat jemu, aby se zlepšoval, a snad to bude nám dvěma i týmu dobře fungovat. Jakub Kovář o spolupráci s Josefem Kořenářem ve Spartě

I přes silného konkurenta jste s nabídkou souhlasil.

Řekli jsme si na jednání, jak by to zhruba mělo být. Oznámili nám představu o rozdělení zápasů mezi nás a s tím jsem souhlasil. Člověk navíc nikdy neví, jak to v sezoně bude. Sparta si chtěla být jistá, že bude mít dva kvalitní gólmany, protože kdyby se nedej bože někomu něco stalo, tak aby sezona neskončila nějak špatně.

Jak si tedy počet zápasů rozdělíte?

Úplně přesně nevím, jen zhruba. A to je aktuálně zbytečné říkat.

Jinde byste totiž určitě mohl být jedničkou.

To ano, ale neměl jsem až zas tolik nabídek, na rozhodování to nebylo těžké. Sparta je velkoklub, to také rozhodlo. Chtěl jsem do týmu, který je kvalitní a má super zázemí.

Zatím vám to s Jakubem Kovářem funguje?

Sedli jsme si dobře, o letní přípravě jsme se moc neviděli, trénovali jsme individuálně, ale teď už si vyhovíme. Zasmějeme se spolu, zatím to funguje skvěle.

Jaký máte pocit z týmu?

Hráli jsme pár přípravných zápasů, dva ostré, pořád si to sedá a asi ještě chvíli do startu ligy bude, ale tak je to všude. Máme kvalitní tým, akorát se musíme soustředit i na obranu, není to jen o tom střílet góly. Musíme hrát týmově všichni dopředu, všichni dozadu.

Jak jste se cítil ve svém debutu v Lize mistrů?

Až na to, že jsme nevyhráli, tak docela dobře. Jako tým jsme hráli o něco lépe než v pátek proti Aalborgu. Pořád si to sedá, máme do ligy co vylepšit. Ale věřím, že budeme celkově podávat kvalitní výkony.

Jaké máte ambice v Lize mistrů?

Vyhrávat chce každý, my také, ale prioritou pro nás zůstává především extraliga. Bohužel jsme dvakrát prohráli, teď máme šanci dvakrát vyhrát venku, takže uvidíme po těchto zápasech.

Fanoušci vás uvítali, často vyvolávají vaši přezdívku „Kořen“.

Pro mě je to po letech v Americe nezvyk, jak kdybych tu byl poprvé. Je super, když vás fanoušci podporují, navíc když křičí vaše jméno.