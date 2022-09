Pozor na Plzeň, přitvrdí! Extraligový otloukánek zesílil. Zabere to?

Marně odráželi plzeňští hokejisté v předkole jarních vyřazovacích bojů ataky nažhavené Mladé Boleslavi, která je jednoduše přetlačila. Jako by Západočeši na vysoké nasazení, skvělé bruslení a hru do těla neměli odpověď.

Není se co divit. Známé klišé praví, že play off je jiná soutěž. Jenže ono je na tom leccos pravdy, fyzičnost je rázem daleko důležitější než v předchozích dvaapadesáti (naposledy výjimečně šestapadesáti) kolech.

Pohled na soupisku Škodu v minulé sezoně odhalí, že pouze tři útočníci narostli přes 185. A třeba centr Petr Kodýtek je se 168 centimetry extraligovým trpaslíkem. Bez urážky.

Teď by mělo být všechno jinak. „Chceme hrát stále hokej, který bude lidi bavit a hrát nahoře, ale potřebujeme, aby mužstvo bylo po fyzické stránce silné. Chceme přidat kilogramy, centimetry a důraz,“ hlásil už v dubnu plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák.

A podívejte nyní. Obrana Plzně nahání celkem strach. Zpátky je drsňák Michal Houdek, kterého ke shození rukavic nemusíte zrovna dvakrát vybízet. Vzpomínáte na jeho tři roky starý extraligový debut, kdy se na ledě Sparty porval s Janem Piskáčkem? Právě zkušený bek, jenž strávil uplynulou sezonu v Českých Budějovicích a rovněž umí přitvrdit, je jeho novým parťákem. Martin Vitaloš, posila ze Slovenska, váží skoro metrák.

Do útočných řad zase přibyl silový forvard Kryštof Hrabík, jemuž nevyšlo angažmá v zámoří podle představ a po dlouhém trestu za rasismus se rozhodl vrátit do Česka, a především Samuel Bitten. Mladý Kanaďan, kterého v extralize jako první představily Vítkovice, dobře ví, co se od něj v Plzni čeká. Že by nástupce Ryana Hollwega, jehož publikum v západočeské metropoli zbožňovalo?

„Chtěli jsme do kádru přivést hráče, který umí hrát agresivní hokej a bude si svou roli plnit. Sam může hrát centra i křídlo, navíc umí jak shodit rukavice, tak i dát gól,“ sdělil po dotažení přestupu Vlasák.

Hned v prvním přípravném střetnutí proti Šumperku, který Plzeň doma vyhrála 4:0, se Bitten pustil do rvačky a vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání.

„Jasně ukázal, proč je dobré tahat do Česka kanadské hráče. Bitkou sám zcela změnil ráz zápasu,“ chválil uznale kouč soupeře Lukáš Majer.

Až na Hollwega není zastoupení zlých mužů v Plzni za poslední roky zrovna bohaté. Provokatéry Radka Dudu a Petra Vampolu nechme stranou, od konce Michala Dvořáka v roce 2015 kromě amerického knírače muziku nikdo netvrdil.

Pojďme na čísla. V poslední základní části byli nejmírumilovnějšími hokejisty rozhodně Západočeši. Škoda se prezentovala průměrně statistikou 4,84 hitu na zápas, méně bodyčeků už rozdali bruslaři z nedalekých Karlových Varů.

Jenže Energie patřila do středu tabulky aspoň v Radegast indexu, který bere v úvahu nejrůznější defenzivní statistiky typu právě hitů či zblokovaných střel. Plzeň byla znovu druhá nejhorší, pod sebe stlačila jen tápající Zlín.

Přitom pozor! O rok dříve byla situace opačná: první příčka v Radegast indexu, druhá v hitech.

„Nemůžeme se spoléhat jen na dva nebo tři kluky, že budou hrát tvrdě. Musí tak fungovat celý tým,“ říká nový plzeňský kapitán Jan Schleiss.

Kromě doplnění mužstva o fyzicky zdatné hokejisty se toho v Plzni změnili přes léto celkem dost. Pryč je produktivní bek Peter Čerešňák, jehož zlákal ambiciózní projekt bohatých Pardubic. Jeho místo na přesilovce by měl zaujmout Petr Zámorský.

A zatímco dva Seveřané zmizeli - Gustaf Thorell zamířil za bratrem Erikem do Sparty a Viktor Lang se po táhlých zdravotních potížích vrátil do Švédska -, dva naopak dorazili. Fin Aleksi Rekonen se zná s Ludwigem Blomstrandem s působení ve druhé švédské lize, Dán Nicolai Meyer je zase v posledních letech pravidelným účastníkem světových šampionátu.

Pryč je Martins Dzierkals. Ačkoliv Škoda o pokračování lotyšského internacionála stála, technicky nadaný šikula dal přednost Českým Budějovicím.

Ani přes jeden z nejnižších extraligových rozpočtů si v Plzni nepřipouštějí boje ve spodních patrech. Dva ročníky v řadě unikl Západočechům přímý postup do play off o dva body, dvakrát se zrodil neslavný konec v předkole.

„Jsou kluby, kterým finančně těžko můžeme konkurovat. Ale chceme s nimi na ledě soupeřit,“ velí majitel a strůjce dosud jediného titulu Martin Straka.

Hrát nad možnosti Škoda umí.