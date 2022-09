Mueller jako symbol vzestupu Vítkovic. Na top šestku určitě mají, míní Moravec

„Já jsem zíral, až jsem se z legrace ptal, co se stalo. To tam kopli do země, nebo co?“ smál se při rozhovoru pro iDNES.cz. „Všichni víme, že nehraje za čtyři padesát.“

„Velký podíl na tom má majitel klubu Aleš Pavlík, který nám na něj uvolnil do rozpočtu peníze navíc. Mueller je tím hráčem, kterého do útoku chce každý tým, a nám se jej podařilo získat!“ vysvětloval nadšený sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Americký kanonýr v loňském ročníku posbíral ve 48 utkáních 55 bodů (23+32), byl osmým nejvytěžovanějším hráčem extraligy (průměr na zápas) a čtvrtým nejproduktivnějším. O sezonu dřív ovládl tabulku produktivity se 64 body.

„Je to hráč, který je schopen rozhodnout a vyhrát týmu zápas. Dodá tím ostatním sebedůvěru v sebe sama,“ podotýká někdejší reprezentant Moravec. „Peníze vám vydělá zpátky nejen týmově získanými body. I lidi přece chodí na hvězdy, chtějí se bavit a vidět, jak si jejich hráč soupeře povodí a jak puk pověsí do vikýře.“

Cíl Vítkovic je před sezonou jasný: dávat více branek, zvýšit efektivitu v zakončení. A přesně o to by se měl Mueller postarat.

„Je to v každém případě střelec, ale potřebuje k sobě hráče, který mu bude stačit v zakončení i přehledu a bude mu to tam servírovat,“ upozorňuje Moravec.

Ridera také výrazně posílila a trenér Miloš Holaň hledá, koho by k americkému snajprovi napasoval.

V přípravě se zatím dobře jevila spolupráce s čerstvě znovu podepsaným lotyšským forvardem Robertsem Bukartsem. Například Brno schytalo sedmigólový příděl.

„Takové spojení mi přijde logické, pokud k sobě budou mít nekompromisního tvrdého hráče, který zahraje dozadu, protože oni dva vzadu tolik nebývají,“ popisoval olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa.

Trenér Vítkovic Miloš Holaň

Kouč Holaň zkoušel i spolupráci se zkušeným Lukášem Krenželokem. Na pozici prvního centra počítá s další novou tváří Peterem Kriegerem. Muellerova krajana Ostravané přivedli ze slovenského Zvolenu, momentálně se však zotavuje ze zranění.

„Hlavně je důležité, jak je Mueller nastavený mentálně, což přesně nevím. Posouvá hráče? Nebo více vyžaduje přesné nahrávky a když nepřichází, tak začíná být frustrovaný?“ přemýšlí Moravec.

Další posun? Musí vydržet brankář i defenziva

Pakliže Vítkovice vyřeší nastíněný problém, můžou pomýšlet na další posun, přesně podle přání Holaně, který s týmem jako kouč také postupně roste.

Předloni Ridera vypadla v předkole, loni došla i s virózou a zraněními důležitých hráčů do čtvrtfinále.

Kariéru sice ukončil lídr Roman Polák, což pro klub znamená citelnou ztrátu.

„A to na ledě i v kabině. Mladí viděli, že když nedělali něco, co on ano, tak bylo asi něco špatně. Díky němu se mohli ťuknout do hlavy a říct si, že by možná byli ještě lepší, kdyby dělali něco navíc. Pak se z nich dostává maximum,“ podotýká Moravec.

Roman Polák na tréninku Vitkovic

Přesto podle něj ostravské mužstvo míří ještě výš. Ačkoli jej opustili třeba i tvořivý útočník Jan Hruška s ofenzivním obráncem Alexejem Solovjovem.

„Jednoznačně posílili, což se musí projevit na větším počtu nastřílených branek.“

Když se totiž pozorně podíváte na odchody a příchody, mezi novými hráči kromě Muellera figuruje vedle Kriegera další americká akvizice ze Slovenska – produktivní obránce Nitry Willie Raskob. Poslední dva jmenovaní mohou klidně nahradit Hrušku se Solovjovem.

„Chtějí se tu oba realizovat a dál posouvat, takže jsou velmi motivovaní, schopní pracovat pro tým a mají správný efekt. Nechodí sem brát peníze, nebo končit kariéry. Mají chuť pokračovat do Švédska, Finska či Švýcarska.“

Dalšími podpisy olympijského medailisty Mária Grmana nebo pardubického Juraje Mikuše ještě Vítkovice vyztužily obranu, kterou měly už tak velice solidní.

„Ano, potřebují více hráčů do ofenzivy, ale obrana je vždycky základ, na to se nesmí zapomínat,“ připomíná Moravec.

Toho si je Ridera vědomá a má na co navazovat. Její statné defenzivní řady v extralize rozdaly nejvíce hitů. Patrik Koch s Polákem vždy obsazovali nejvyšší příčky v Radegast indexu. Jaký to rozdíl oproti útočným statistikám, kde byl s 35 body nejlepší Rostislav Marosz až na 37. příčce.

Na druhou stranu zrovna Koch s Polákem figurovali i mezi nejtrestanějšími. V „elitní“ extraligové dvacítce je doprovázeli ještě tři další spoluhráči. S 694 trestnými minutami Vítkovice suverénně nejčastěji překračovaly meze pravidel.

Bylo to však dané tím, že by nestíhaly? Nebo měl spíše Holaň ve výběru příliš mnoho raplů?

„Ukočírujte je. Já chodím k psychologovi, ne oni. U některých stačí škrtnout a už jedou,“ uváděl rozesmátý trenér po sezoně v obsáhlém rozhovoru pro iDNES.cz.

„Je to dvousečné. I ti velice zodpovědní, co dokážou vyřešit složitou situaci kličkou nebo jiným elegantním způsobem, pak třeba na modré čáře faulují, když jim to nevyjde. Musí vědět, co si mohou dovolit,“ vysvětluje Moravec.

„Miloš je ale přísný a snaží se jim vštípit, aby hráli čistě. Hráči cítili tresty nejen ohledně zastavené činnosti, ale i finančních pokut. Když se to opakuje, bere to body a kabině zase pohodu.“

Naopak několikrát body mužstvu zachránil brankář Aleš Stezka, který si v základní části hned dvanáctkrát odnášel cenu pro hráče utkání.

„Jednoznačně klíčový hráč,“ shrnuje Moravec.

„Takových 25 zápasů uhrál čistě on,“ přidával Holaň.

Vítkovický brankář Aleš Stezka likviduje šanci třineckého Miloše Romana.

Pokud si i Stezka udrží formu z minulého ročníku, může tým pod koučem Holaněm klidně konkurovat nejlepším.

Nezapomínejte na to, že v něm zůstávají jména jako Dominik Lakatoš, zajímavě se jevící švédský forvard Tobias Lindberg nebo drzí mladíci v čele s Petrem Fridrichem, který si před světovým šampionátem zahrál v reprezentaci a má ve dvaadvaceti pomalu přebírat roli jednoho z lídrů.

„Bylo by na čase, teď už musí potvrzovat, co v něm je. Více promlouvat bude ve chvíli, kdy bude více produktivní a pomáhat týmu na ledě,“ doplňuje Moravec a predikuje Vítkovickým nadějnou sezonu.

„Vidím to určitě na top šestku, brankář zůstává, tým si zase sedne, měli tam sice důležité odchody, ale doplnili to kvalitními hráči. Klíčový je týmový duch a aby mladí fungovali.“