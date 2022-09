O změnách, Pechovi s Gulašem a hledání cesty k úspěchu. Kouč Budějovic vypráví

Motor se v něm dál bude točit kolem útočného dua veteránů Pech - Gulaš či brankáře Hrachoviny. Bývalého beka NHL minimálně prozatím nerozhodily ani četné odchody. Jak 51letý trenér s oblibou říkává, Jihočeši budou opět hledat cestu k úspěchu. Jeho hláška se stala i mottem klubu v loňském play off.

Kam v příští sezoně povede cesta Motoru?

Loni jsme našli úspěšnou cestu a budeme v ní chtít pokračovat. Budujeme si kulturu a identitu týmu, stejně jako respekt soupeřů v soutěži. Nechci vymýšlet nic nového. Kluci, kteří loni byli součástí týmu, si sezonu užili. A nováčci určitě viděli, že se tým posunul správným směrem. A proto jsou tady.

Před extraligou Seriál iDNES.cz Nová extraligová sezona se blíží. Server iDNES.cz před jejím začátkem připravil seriál, v němž se bude postupně věnovat novinkám ve všech čtrnácti týmech. 1. DÍL - České Budějovice: O změnách, Pechovi s Gulašem a hledání cesty k úspěchu. Kouč Modrý vypráví

Nebyla letní obměna kádru až příliš velká?

To se uvidí časem. Ovlivňují to mnohdy faktory, které nedokážeme změnit. Ať už jsou to finance, věk a další. Odchody znamenají naopak šanci pro mladší a ambicióznější hráče, kteří je mohou nahradit.

Jak se změní hra Motoru?

Musíme týmu vtisknout tvář. Nebudeme stejní, změn bylo dost. Ale to je na nás trenérech, abychom si s tím poradili. Vycházet budeme z věcí, které nás zdobily. Systém je třeba upravit i pro hráče, kteří přišli. Aby mu rozuměli, nebyl komplikovaný a přijali ho. Pak budeme dělat radost našim fanouškům.

Bude se tým dál točit kolem veteránů Lukáše Pecha s Milanem Gulašem?

Jo. Jsou to kluci, kteří hokej opravdu umí a je radost se na ně dívat. Pořád jsou to rozdíloví hráči a je moc příjemné s nimi pracovat. Každý den makají a chtějí se zlepšovat.

Ale budou zase o rok starší.

Nebo o rok zkušenější, ne? (směje se) Jasně, věk nikdo nezastaví. Ale oni to mohou nahradit jinými přednostmi. Loni ukazovali vůdcovství a kvalitu celou sezonu. Letos se to může projevit zase v jiných aspektech. Kolikrát se přínos takových hráčů projeví i jinak než jen góly a nahrávkami. Minulý rok jsme měli v mužstvu hodně kluků s perfektním charakterem, kteří byli platní. Teď je to výzva zase pro jiné. Je krásné, jak se to pořád mění.

Pechovi s Gulašem je 38 a 36 let, v minulé sezoně tým táhli i 40letý Michal Vondrka a 39letý Jiří Novotný. Při vší úctě k nim, neměli by mít větší roli mladší?

To nevím, ani to nechci hodnotit. Beru to jako realitu. Mladším bych rád dal víc prostoru, ale zatím ty starší nepřehráli. Minuty na ledě si sami uhráli a výkony si to obhájili.

Vondrka by se nejspíš rád připojil na podzim v rozjeté sezoně. Počítáte s ním?

Nevím, nejsme na ničem konkrétním domluvení. Párkrát jsme spolu mluvili, připravuje se individuálně, ale teď v kabině není. Michal se musí rozhodnout sám. Na svůj věk je v perfektní kondici a pro tým by byl pořád platný. Dával v klíčových momentech důležité góly a pomáhal mužstvu i jinak. On je typický vítěz, má takovou povahu. Někdo takový je, někdo ne.

Něco podobného se dá říct o Jiřím Novotném, který se však znovu do hry už nechystá.

Chodí cvičit, ale nevím, jestli trénuje i na ledě. Podobní sportovci se ve formě budou udržovat celý život. Jirka měl kariéru postavenou na bojovnosti a respektu od svých spoluhráčů. Je pořád veselý, plný energie, umí komunikovat. Je to taky lídr a vůdce, za kterým ostatní rádi jdou.

Kdo vede kabinu kromě Pecha s Gulašem?

Potřebujeme, aby se to naučili kluci ze střední generace, kteří tu nejsou noví. Ať už třeba Honza Štencel, Martin Hanzl a další. Jsou to dobří hokejisté a ještě si zvykají na to, že ostatní musí strhnout i jako lídři.

Měl by jím být i brankář Dominik Hrachovina?

Určitě. Nechtěl jsem mluvit o gólmanech, ale jo. Je to kluk, který je hrdý, chce vyhrávat. Dává tomu všechno. Je z něj cítit velká energie, hokej miluje. Je příjemné s ním pracovat, pomáhá klubu, aby se zlepšoval.

Gólmanskou dvojici bude dál tvořit s Janem Strmeněm. Už loni ukázali kvalitu, že?

Jo, ale není to jenom o nich. Fungovat musí celá defenziva, aby brankáři viděli puky a prostor kolem nich byl čistý. Myslím, že se oba budou ještě zlepšovat.

Tým opustili urostlí hráči a bojovníci jako David Štich, Daniel Voženílek či Jan Piskáček. Kdo je nahradí v těchto rolích?

Učíme to nové hráče, kteří budou tyto úkoly plnit. Nechci je jmenovat, oni to ví. Někdo musí ostatní spoluhráče ochránit a udělat jim prostor. A když to nebude jeden dva hráči, tak je třeba, aby se tak chovali všichni.

V přípravě přirozeně dáváte hodně prostoru mladým hráčům. Vidíte v nich někoho, kdo by v sezoně mohl dostávat pravidelně prostor?

To je těžké. Mladí hráči mají velké výkyvy ve výkonnosti. Zahrají skvělý zápas a další dva je nevidíte. Příprava je ideální období na to sledovat, jak se hráči chovají v různých fázích. I proto jsme si nastavili tři utkání ve třech dnech, abych viděl, jak reagují v únavě, pracují pro tým. Dělám si z toho poznámky, kdo by byl schopný nám v určitých fázích sezony pomoci. Musím toho o hráčích zjistit co nejvíc.

Juniorka bude po sestupu chybět v extralize. Je to pro první mužstvo velký problém?

Je to škoda a realita. Musíme se co nejdříve dostat zpátky. Je třeba, aby si kluci v juniorce udělali partu a našli cestu k návratu zpátky. Je to hodně důležité pro budoucí růst našich odchovanců. Potřebujeme hrát proti nejlepším, abychom se zlepšovali. Máme tu výborné hráče v mladších ročnících. Ale abychom je tu udrželi, tak musíme mít nejvyšší soutěž.

Kdo z posil vás nejvíce zaujal?

Někdo splnil má očekávání, u některých jsem se trochu spletl. Hledám pro hráče místa, aby se jim dařilo a tým z toho těžil. Hraji si se sestavou.

Máte konkrétní umístění, na které cílíte?

Ne. Nechci vykřikovat žádné cíle. Je hloupost říkat, že chceme skončit třeba do desátého místa. Nerad prohrávám a udělám vždy vše pro to, abychom neprohráli. Přál bych si, abychom hráli pěkný hokej, který se bude fanouškům líbit. Aby pro ně ty dvě hodinky na hokeji byly odpočinkem, protože ve světě se poslední roky dějí hrozné věci. Zároveň aby lidi byli hrdí na svůj klub, protože reprezentujeme i je, celé město, kraj. Mám v sobě moc hezký pocit, když vidím fanoušky v dresech ve městě, jak nám přejí a těší se na další zápas.

Poznávají vás už hokejoví příznivci ve městě?

Jo, už mě taky poznali. Věřil jsem, že budou spíš zastavovat hráče, ale už si asi zapamatovali i mě. Ale je to v pořádku, je to součást naší práce. I pro mě je to fajn, když mají radost z hokeje.

Řada extraligových týmů v létě posílila. Jak se soutěž změní?

Nechci předbíhat. Konkurence bude vyšší, ale uvidí se až na ledě. Musíme být stoprocentně připravení a zvládat detaily ve hře o něco lépe než naši soupeři.

Třinec, Sparta, Pardubice, Hradec. Zmínil jsem hlavní adepty na titul?

To nechám na vás, novinářích, ať si to rozeberete. Naším úkolem je, abychom byli co nejlépe připravení a podávali kvalitní výkony. A každého lákají ty nejvyšší mety.

Jaroslav Modrý na tréninku Českých Budějovic.

Bude těžké zopakovat loňský úspěch a třetí místo?

Jo, ale titul vyhrál Třinec. My ne. Myslím si, že jsme na správné cestě. Budujeme si vlastní respekt a identitu. Do Budějovic jezdily kluby a věděly, že to nebude jednoduché utkání. Na to musíme navázat. Chceme se dostat na úroveň Třince, abychom mohli konkurovat nejlepším klubům. Na papíře je to jedna věc, ale realita druhá. Každý si vzpomínáme, když jsme byly děti. Někdo byl větší, někdo menší, ale vždy si každý hledal cestu, jak dostat soupeře na lopatky. Někdo silou, někdo rychlostí, někdo chytrostí. Každý má slabé stránky a ty je třeba využívat. Když nás podrží gólman, budeme hrát jako tým, tak se nemusíme bát nikoho.

Co jste si odnesl z první sezony jako trenér u dospělého týmu?

Z každé sezony se člověk učí. Platí to u dětí i dospělých. Rozdíl je v tom, že když udělám chybu v mládeži, tak to vidím jen já. U chlapů ji vidí všichni. Pořád se snažím zlepšovat. Extraliga je těžká, plná ambiciózních týmů. Identitu si hledáme jako tým i já jako trenér. Snažím se stále lépe připravovat své hráče, komunikovat s nimi, aby bylo těžké proti nám hrát.

Budete se toho držet, i kdyby nastalo horší období? Loni vás nic takového nezastihlo.

Určitě. Nechci přenášet na hráče negativní emoce. Tlak na tým je, ale věřím, že zdravý. Aby je to nesvazovalo a ukázali to, co umí. Možná jsem v létě přísnější, ale chci po nich to nejlepší.

Jak jste si sedl s novým asistentem Davidem Čermákem, který nahradil Patrika Martince?

Každý máme nějakou vizi a jsme trochu jiný. David je velice zkušený trenér, který toho už hodně zažil. Řada jeho znalostí nám pomůže. Těším se na vzájemnou spolupráci.

Další změnou v nové sezoně bude, že ji na jihu Čech strávíte s vaší americkou manželkou Jodi. Po osobní stránce je to důležité, že?

Samozřejmě. Loni to bylo těžké, když jsem tu byl sám. S manželkou si to užiju víc, jsme spolu už dlouhé roky. Ona se na to také těší, i když to pro ni bude těžší v cizí zemi. Našla už si práci, bude učit angličtinu. Jsem zvědavý na její každodenní příběhy, co zažila, jak poznává místní kulturu. Volného času jsem měl loni až moc. A je příjemné, že ho nyní budu trávit s někým, s kým jsem hrozně rád.

Neřešil jste, že byste se po sezoně už nevrátil a zůstal v Americe?

Také jsme o tom uvažovali. Je to těžké. Trenérská práce je fantastická, moc mě to baví, snažím se denně zlepšovat. Ale potřeboval jsem najít správný balanc. Ten mi dopřála manželka, proto je v Budějovicích se mnou. Já jí vysvětlil, že svoji práci miluju, chci to dělat a být v tom lepší. Požádal jsem ji, jestli bychom našli nějakou společnou variantu. Přišli jsme na to, že nejlepší bude, když půjde do Česka se mnou.