Hokejové Vary má koupit milionář. Rady sbírá u majitele Washingtonu z NHL

Ten se na provoz celého klubu pohybuje okolo 95 milionů korun na sezonu. Změna vlastnické struktury ale ještě není jistá. Šestého září ji musí potvrdit zastupitelstvo města Karlovy Vary, které by se tím upsalo k vlastnictví 40 % akcií.

„Podpora města je zcela zásadní a klíčová. Tohle není podnikatelská příležitost, ale jeden z mých filantropických projektů,“ řekl Šenkypl na čtvrteční tiskové konferenci ve Varech. Sám by měl dostat 50% podíl.

Pakliže by se transakce povedla, město by na klub dávalo ročně okolo 25 milionů korun, zhruba stejnou částkou by přispěl Šenkypl. Město by také přidalo dalších deset milionů jako příplatek po nabytí vlastnictví. Zbytek rozpočtu bude na sponzorech a partnerech.

Jedním z nich zůstává i dosavadní majitel Holoubek, jenž před letními prázdninami došel k závěru, že je po téměř třiceti letech šéfování unavený. Už nebude klub vlastnit, ale finančně jej chce podporovat dál. Přiznal také jednání o prodeji licence do Zlína, ale dodal, že nešlo o jeho prioritu (na tiskové konferenci padla jako varianta i přesun do Vsetína).

Na fotce vlevo je Dušan Šenkypl, vpravo Karel Holoubek.

Šenkypl není mezi podnikateli neznámý. S kolegy založil a později prodal srovnávač ePojisteni.cz. Investiční skupině Pale Fire Finance dál patří firmy jako Aukro či vyhledávač nábytku Favi.

36letý podnikatel chce pokračovat v cestě, kterou Holoubek už nastavil. Co se týče sportovní stránky extraligového mužstva, nebude zásadně navyšovat rozpočet, aby přivedl hvězdné hráče. A to i přesto, že se Karlovy Vary v posledních letech vždy pohybovaly v druhé polovině tabulky, před pěti lety dokonce sestoupily.

„Projeví se na výsledcích, když do toho dáte víc peněz?“ zeptal se po dotazu iDNES.cz. „Věřím, že to není o hvězdách, nemá moc efekt koupit dva hráče. Chceme stavět na mládeži, protože prostor, který mladí dostávají, není v českém hokeji odpovídající. Inspirujeme se třeba akademií v Salzburgu. Nebudeme říkat, že chceme každý rok vyhrávat tituly. Základní cíl je čtvrtfinále.“

Sám bude do sportovní stránky promlouvat opatrně. Zatím. Hodlá se inspirovat i klubem Washington Capitals, protože se od loňska osobně zná s jeho majitelem Leonsisem. Šenkypl sedí v představenstvu společnosti Groupon, která stojí za rozkvětem slevových portálů, a Leonsis tomu představenstvu předsedá.

„Neznáme se dlouho, ale bavíme se intenzivně. Posledně zmiňoval, že je majitelem hokejového klubu, a vzpomínal, jak zaměstnával Jaromíra Jágra,“ říká Šenkypl. „Hokej a vlastnictví klubu bude stoprocentně jedno z témat, o kterých se spolu budeme bavit. Moje přání je, aby se nějaká skupina mladých hokejistů dostala příští rok do Washingtonu. Aby viděla, jak se tam trénuje.“

Šenkypl jako moravský rodák přiznal, že ve Varech je ve čtvrtek možná popáté. „Teď tu asi budu častěji,“ dodal s úsměvem. „A jaké mám vize? Sport formuje mladou generaci. Chceme mládežnický hokej dělat profesionálně. Hokej se tu bude dělat, jak by měl. Žádná protekce. Věřím, že poctivá práce se jednou vrátí.“