Je fajn být doma, řekl trenér Stavjaňa po návratu do Zlína

„Letos jsem měl sezonu delší než kluci ve Zlíně. Ještě nejsem stabilizovaný. Stěhoval jsem se dnes, před dvěma hodinami jsem vybaloval krabice,“ líčil Stavjaňa na středeční tiskové konferenci; mateřský klub povede po bezmála sedmnácti letech.

Jaké máte bezprostřední pocity z návratu?

Je fajn být zase doma. Ve Zlíně jsem vyrostl jako hráč, začínal jsem tady jako trenér.

Před pár lety jste dostal od Zlína nabídku na pozici sportovního manažera. Proč jste ji tehdy nevzal?

Byl jsem vázaný smlouvou jinde. Zkusil jsem si dříve manažerský post, ale vždycky jsem více inklinoval k trénování. Práce s hráči mě vyloženě baví. Každý den je jiný. Musíte reagovat, člověka to udržuje v tenzi.

V Nitře jste měl ještě smlouvu na příští sezonu. Bylo těžké se vyvázat?

V sezoně došlo po komunálních volbách ke změně na radnici, objevily se problémy ve financování klubu. Někdy v prosinci se dokonce zvažovalo, že nejdražší hráči dostanou šanci odejít, aby klub zlevnil svůj chod. V ten moment jsem začal aktivněji reagovat na nabídky, které jsem evidoval. Měli jsme ještě dohodu na příští sezonu, ale reflektoval jsem nejistotu ohledně budoucnosti klubu.

V tomto světle je tedy postup do finále nadstandardním výsledkem?

Také proto, že jsme vyřadili dva adepty na titul. Nejdříve loňského finalistu Trenčín. Série byla hodně tvrdá, přišli jsme o pět hráčů. Pak Zvolen, který stavěl kádr na finále. Možná nás podcenili. Ve finále proti Bánské Bystrici jsme už měli vystřílené mužstvo. Soupeř měl lepší kádr a zaslouženě vyhrál. Ale zpětná vazba od vedení i fanoušků byla hodně dobrá. Vyždímali jsme maximum.

Vrací se Köhler, přijde centr ze Skandinávie Po čtyřech letech se do Zlína vrací Bedřich Köhler, který naposledy působil v Brně. Urostlý útočník podepsal s Berany víceletý kontrakt. Šéf zlínských hokejistů Martin Hosták také oznámil, že klub parafoval kontrakt s nejmenovaným kreativním středním útočníkem ze Skandinávie. K týmu se má připojit v průběhu suché přípravy. Podle informací MF DNES hrál za švédské Växjö Lakers HC.

Stihl jste si vůbec po finále odpočinout?

Nevěděli jsme, jestli přejdeme přes Trenčín, pak přes Zvolen. Všechno jsme zrušili, přeobjednávali. Zařídili jsme si bydlení ve Zlíně, ale měsíc jsme neměli čas si převzít klíče. Akorát na Velikonoce jsme s manželkou jeli k její rodině do Karlových Varů.

Vás to také táhlo zpátky domů k rodině do Zlína?

V prosinci mi umřela maminka, můžu být poblíž tatínkovi. I to hrálo roli. A nepopírám, že tady mám spoustu známých, kamarádů. Když jsem tady působil, často jsme se scházeli na fotbálek. Už teď jsem dostal nominaci na nedělní zápas. Tohle všechno jsou benefity, které člověk vnímá, když trénuje doma.

Ale budete pod daleko větším tlakem než na Slovensku, ne?

To je naprosto v pořádku. Pod tlakem je všech čtrnáct trenérů v extralize, všichni chtějí do play off. Extraliga je hodně sledovaná.

Už v pondělí startuje příprava. Co jste si stihli říct s generálním manažerem Zlína Martinem Hostákem?

Vzhledem k průběhu sezony jsme komunikovali hlavně telefonicky. Ve čtvrtek si sedneme a dotáhneme to do definitivního konce.

Neuvažoval jste, že byste si s sebou do Zlína vzal z Nitry nějakého hráče?Uměl bych si to představit, ale přetahování hráčů vnímám vzhledem k bývalému klubu za nekorektní. Na tvorbě jsem nějakým způsobem participoval na dálku, ale na starosti ho měli hlavně Martin s Jirkou (jednatelé klubu Hosták a Šolc). Z devadesáti pěti procent byl hotový. Rozhodně jsem musel souhlasit, že kluci si za výkony v sezoně lepší smlouvy zasloužili. Nebyl důvod něco měnit.

Co říkáte na kvalitu mužstva?

Zápasy, které jsem viděl, odehrál Zlín výborně. Před sezonou mu přitom předpovídali, že bude hrát ve spodní skupině. Nakonec až do poslední chvíle sahal po play off a potvrdil kvalitu.

Kapitán Tomáš Žižka pod vámi ve Zlíně před dvaceti lety začínal svoji kariéru. Znáte ještě další hráče?

Dal jsem na reference lidí, kteří s nimi pracovali. S Martinem Hostákem a Martinem Hamrlíkem (asistent) jsme se bavili o každém hráči. Nejdůležitější mám načtené, ale hodně jich znám jen podle jména. A není na škodu, když někdo nepoznaný dostane prostor se ukázat.

Svého asistenta Martina Hamrlíka jste ve Zlíně vedl. Tipl byste si, že se stane také jednou trenérem?

Tehdy jsem tak neuvažoval. Larry je blázen do hokeje. Sleduje úplně všechno. S tím, jak je do hokeje zažraný, může mít doma celkem problém. (úsměv) Je parádní pracovat s takovými lidmi.

S čím budete spokojený na konci sezony?

Odpovím obligátně. Pokud dostaneme z týmu maximum, můžeme být spokojení. Všichni vzhlížejí k play off. Zlín není výjimka.

Svaz zrušil baráž. Poslední tým přímo sestoupí. Váš pohled?

Pardubice si letos mohly vzít oddechový čas a nakonec baráž zvládly. Tohle už nepůjde. Nenajdete tým, který by odpískal základní část a chystal se na baráž.