Ondráček i Sedláček ze Zlína museli na operaci, sezonu ale stihnou

„Je to nepříjemnost, ale pokud kluci stihnou začátek sezony, tak to ještě jde,“ pronesl nový trenér Beranů Antonín Stavjaňa.

Ondráčka provází smůla od konce loňské sezony, kdy si v poslední čtvrtině základní části pochroumal rameno a v předkole proti Mladé Boleslavi si pak zranění obnovil.

Tentokrát nejproduktivnějšího zlínského hráče minulého ročníku zradila achilovka, kterou si poškodil na pondělním tréninku.

„V první chvíli to tak nevypadalo, ale vyšetření ukázalo, že musí na operaci,“ poznamenal Stavjaňa.

Sedláčkovi zase lékaři spravili přední křížové vazy v pravém koleni, které ho už trápily v sezoně.

„U hokejisty to není takový problém jako u fotbalistů, takže to Pavel zkusil. Jenže v koleni se mu dělala voda, necítil se komfortně, a než aby čekal na operaci do další sezony, tak na ni šel teď,“ informoval Stavjaňa.

Berani tak rázem postrádají v tréninku další dva útočníky.

Jiří Ondráček ze Zlína (vpravo) ujíždí protihráči z Plzně.

„Je to nepříjemné. V zámoří jsou zvyklí, že se hráči sejdou na kempu a během měsíce začne sezona, my spoléháme na týmovou přípravu. Pro hráče je zátěž každodenní chleba,“ pravil kouč Beranů.

Zranění berou ve Zlíně jako šanci pro prvoligové hráče, které si klub domluvil na střídavý start. První by se měli k mužstvu připojit už příští týden. Další je prostřídají později.

„Chceme, aby si to tady osahali. A jsem rád, že se s nimi seznámím,“ uvedl Stavjaňa.

Na konci května by měli tým doplnit další dva útočníci. Po vypadnutí z reprezentace začne přípravu Tomáš Fořt, klub také plánuje představit tvořivého centra ze Skandinávie. Přípravu zlínských hokejistů komplikují nejen zranění, ale také nepříznivé počasí posledních dnů, které je drží v hale.

„Atleti jezdí za teplem, my nikam nepoletíme,“ pousmál se Stavjaňa, který tak musí v přípravě improvizovat. „Měli jsme na středu naplánované běhání v písku, ale kvůli riziku zranění to nepůjde.“

Smůly mají Berani už dost.