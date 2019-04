Zlínští hokejisté mění trenéra. Po 16 letech se vrací Stavjaňa

Složení zlínského realizačního týmů zůstává jinak stejné, Stavjaňovi bude asistovat Martin Hamrlík, koučem brankářů zůstává Richard Hrazdira.

„Tondu vnímám jako velmi kvalitního trenéra se spoustou zkušeností. Dobře se známe. Vím, jak pracuje. Umí tým motivovat, fyzicky připravit,“ shrnul Martin Hosták, generální manažer klubu PSG Berani Zlín, přednosti svého spoluhráče z dob federální reprezentace.

Informaci, která kolovala hokejovým prostředím ještě před startem play off, poprvé oficiálně oznámil prezident HK Nitra Miroslav Kováčik den po konci finále slovenské extraligy. Následně ji potvrdil i Hosták. Od Stavjani si zlínský šéf slibuje nový impulz.

„Jsem spokojený, jak jsme hráli pod Robertem (Svobodou), ale nedělá dobrotu, když je trenér u mužstva delší dobu. Po dvou a půl letech nazrál čas na změnu,“ vysvětlil Hosták. „Věřím, že se zase posuneme.“

Berani se pod taktovkou Svobody prezentovali aktivním a bruslivým hokejem, který je dvakrát po sobě vynesl do předkola play off, přestože tým byl před každou sezonou pasovaný mezi účastníky play out.

„S novým trenérem jsme se bavili, že chce hrát velmi podobně. Jen do hry vloží svoje prvky,“ podotkl Hosták.

Podle jeho slov by měl Svoboda ve Zlíně pokračovat, v jaké pozici však zatím neupřesnil.

Stavjaňa se jako hráč stal dvakrát mistrem světa, v roli trenéra sbíral úspěchy především na Slovensku, z tamější extraligy vlastní kompletní medailovou sbírku čítající jedno zlata, čtyři stříbra (včetně letošního) a dva bronzy. Ve Zlíně trénoval na přelomu tisíciletí necelé tři sezony, v sezoně 2002/03 předčasně skončil, na lavičku Beranů se tak vrací po šestnácti letech.