Extraligový Zlín vsadil na Švéda. Palmberg má přinést tvořivost a góly

„Sven byl skvělý hokejista. Byl bych rád, kdybych se k němu aspoň trochu přiblížil,“ pousmál se Palmberg na páteční veřejné tiskové konferenci Beranů před zlínským zámkem.

Hlavním bodem setkání s fanoušky bylo oficiální představení třicetileté švédské posily, od níž si ve Zlíně hodně slibují.

„Po odchodu Robertse Bukartse jsme pořád hledali kreativního útočníka, který by byl schopný vytvářet spoluhráčům šance,“ poznamenal generální manažer Zlína Martin Hosták. Z vytipovaných adeptů vyšel Beranům nejlépe Palmberg. „Počítáme s ním do centra prvních dvou útoků, měl by chodit na přesilovky,“ doplnil Hosták.

„Mám vizi, s kým by mohl hrát. Přemýšlel jsem, že by k němu mohl dobře zapadnout Béďa Köhler,“ zmínil nový trenér Zlína Antonín Stavjaňa další ofenzivní posilu mužstva.

„Ale to jsou všechno předčasné úvahy. Potřebujeme odehrát nějaké přípravné zápasy a teprve ty ukážou, jestli bude tohle spojení fungovat, nebo ne.“

Zlín je zatím v půlce suché přípravy a Palmberg se tento týden přijel na otočku seznámit s novým prostředím.

„Zlín se mi velice líbí. Není to velké město, ale je hezké,“ podělil se o své první dojmy Palmberg, který vyrůstal ve švédské metropoli Stockholmu.

„Musí se adaptovat na jiný hokej, jiný styl života. Pevně věříme, že to zvládne,“ doplnil Stavjaňa.

Palmberg má za sebou ostrý test. V rámci teambuildingové akce zvládl bez potíží více než čtyřicetikilometrový přechod z Vizovic na vrchol Makyty na česko-slovenském pomezí.

„Kluci měli za úkol ho pohlídat, aby se neztratil. Bez mobilu, bez peněz a znalostní místního jazyky by to měl hodně těžké. Fyzicky to zvládl výborně. Došel mezi prvními. Nestěžoval si na žádné otlaky. Je to pohodový kluk,“ prohodil Stavjaňa.

O víkendu se Palmberg vrátí do Švédska, zpátky ve Zlíně bude v červenci, kdy Berani přejdou na led. Angažmá u Beranů bude přitom jeho zahraniční premiérou. Dosud působil v domácích soutěžích, v nejvyšší debutoval loni v Timře. I když s nováčkem sestoupil, s 35 body byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva.

„O české lize ani hokeji toho moc nevím. Znal jsem jen týmy, které hrály Ligu mistrů. Ale co jsem zaslechl, tak by měla být české extraliga ofenzivnější než švédská,“ těší se Palmberg na novou výzvu.

Zlínskou nabídku upřednostnil před možností jít do Finska nebo Německa. Švédští hráči přitom českou extraligu příliš často nevyhledávají. Od roku 2011 je Palmberg teprve pátým Švédem v extralize.

„Martin Hosták strávil ve Švédsku spoustu let, já dvě sezony. Trochu jsem poznal tamní kulturu, sázíme na jeho pracovitost a herní inteligenci,“ pronesl zlínský kouč Stavjaňa. „Koupit hráče na vrcholu není takové umění, jako koupit hráče, který má kapacitu se ještě zlepšit. Věříme, že nám pomůže.“

Pak třeba budou ve Zlíně jednou vzpomínat na Palmberga tak jako na Tumbu Johanssona.