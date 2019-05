Trénink už si přizpůsobuji, říká Nosek. A vyhlíží extraligovou tisícovku

Nosek se chystá na svou jedenadvacátou sezonu v hokejové extralize. Zlínský obránce má na dosah tisící start v nejvyšší soutěži. Zatím se objevil v 986 utkáních.

Pro vás to byl také na delší dobu poslední den společné přípravy, že?

Potřebuji malinko něco jiného než dvacetiletí kluci. Trénink si trošku přizpůsobuji, aby mi vyhovoval. Vím, co je pro mě dobré. Jsem rád, že mi trenér vyšel vstříc.

Co děláte jinak?

To by bylo na dlouhou rozpravu. Snažím se zařazovat všechny prvky, ale trénink mám jinak poskládaný.

Příště se ukážete ve Zlíně až poprvé vyjedete na led?

Je v plánu soustředění, kterého se zúčastním s týmem. Ale zatím nevím ani kdy a kde. Je to novinka. Nevím, co od toho čekat. Neznáme podrobnosti. Necháme se překvapit.

Po sezoně vyměnil Zlín hlavního trenéra. Tušili jste to v kabině?

S novým koučem jsme se viděli poprvé až teď. Nějak moc se to neprobíralo. Samozřejmě zpočátku to pro nás bylo překvapení. Ale takový je hokejový život. A nám to vůbec nepřísluší hodnotit. Nemá cenu se nad tím pozastavovat. Bereme to, jak to je, a budeme se snažit, aby sezona dopadla ještě lépe než loni.

Před sezonou 2003/04 vás do Zlína přivedl Stavjaňa jako tehdejší sportovní manažer. Vzpomínáte?

Je to pravda. Chvíli jsem pod ním hrál také v Třinci, pak jsme se znovu potkali v Karlových Varech.

Jak si ho pamatujete?

Je to delší doba. Ale vybavuju si ho jako přísného trenéra, který dbá na dobře zvládnutou taktiku a detaily. Což se zase potvrdilo hned na prvním tréninku.

Kapitán Tomáš Žižka oslaví během sezony čtyřicátiny. Zkusíte ho napodobit?

Dokázal bych si to představit, ale hlavně záleží na zdraví. Předloňská sezona mě z nějakého plánování vyléčila (po zranění z prvního kola musel na operaci ramene).

Minulou sezonu ale zdraví drželo, ne?

Kdyby to tak pokračovalo, tak bych klidně do čtyřiceti hrál.

Vnímáte, že se blížíte k tisícovce startů v extralize?

Snad to přijde. Těším se. Je to ukazatel zdraví i výkonnosti. Tisíc zápasů v extralize je pěkných. Doufám, že to klapne.

Chybí vám čtrnáct utkání. Máte to spočítané?

Tak přesně jsem to nevěděl. Čtrnáct zápasů je celá čtvrtina základní části, takže to je docela dlouhý čas. Předloni jsem skončil v prvním kole.

Zlínský tým zůstal po turbulentních sezonách konečně pohromadě. Bude mít na více než na předkolo jako v posledních dvou letech?

Mužstvo má potenciál. Jsou tady mladí hráči, střední generace je velmi dobrá. Tím, jak se kluci o rok vyhráli, tak by to mohlo být zase o malinko lepší.

David Nosek musel po operaci ramene začít nabírat kondici od nuly.

Co říkáte na spoluhráče Tomáše Fořta, který zatím úspěšně bojuje o nominaci na světový šampionát?

Samozřejmě mu přeju, aby se dostal na mistrovství světa. Myslím, že za sezonu, kterou tady odehrál, by si to zasloužil. Je silový, rychlostně je dobře vybavený a na mezinárodní hokej se hodí.

V neděli slavil mistrovský titul Třinec, kde jste v extralize začínal. Přál jste mu?

Závěr sezony jsem moc nesledoval. Ale vím, že Třinec v neděli finále ukončil. Třinci bych pogratuloval a víc bych neříkal.