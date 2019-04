Útočník Dufek zaujal, Zlín si ho nechal pro příští sezonu

„Před sezonou jsem si dal za cíl dostat se do extraligy a to se mi podařilo splnit,“ těší Dufka nový kontrakt, jehož podpis včera klub oznámil.

Ještě v únoru přitom dvaadvacetiletý odchovanec Komety Brno vůbec netušil, že má vyřízené střídavé starty ve Zlíně. „Když mi v Porubě řekli, že se mám hlásit ve Zlíně, byl to pro mě šok. V Porubě jsme už dávno nehráli o play off, Zlín naopak čekaly vyhecované zápasy o předkolo, takže jsem se hodně těšil,“ prohodil Dufek.

I jeho přispěním se Berani do předkola vmáčkli. Hned ve svém zlínském debutu asistoval u první branky ve vítězném domácím zápase nad Spartou. „Když se vám něco takového povede, psychicky vás to nakopne. Hodně mi to usnadnilo nástup,“ podotkl Dufek, který posbíral v jedenácti startech za Berany pět bodů včetně vítězného gólu ve druhém utkání předkola v Mladé Boleslavi. „Dostal jsem hodně prostoru,“ děkoval trenérům.

Ze čtvrté lajny se bleskově vypracoval do prvních dvou, v předkole na něho trenéři sázeli v klíčových okamžicích. „Kvůli takovým momentům hokej hraji. Užil jsem si to. Všichni mi tady ohromně pomohli. Rychle jsem si zvykl. Prostředí ve Zlíně je rodinné,“ pochvaluje si Dufek. I proto neváhal, když mu klub předložil smlouvu: „Hrálo se mi tady velmi dobře, takže jsem nad jinými nabídkami ani nepřemýšlel.“

Sezonu, která může být pro Dufka zlomová, zakončil na reprezentačním kempu v Praze, kde týden plnil roli tréninkového sparingpartnera. „Dalo mi to hodně. Mohl jsem pozorovat nejlepší české hráče, jak se chovají, jak se připravují. Je to pro mě obrovská zkušenost a motivace do budoucna. Otevřelo mi to oči. Mám se ještě co učit,“ říká Dufek, který přitom zvládl přechod z první ligy do nejvyšší soutěže až s nečekanou lehkostí. „V extralize jsou hráči silnější a chytřejší. Největší rozdíl oproti první lize je v jejich vyspělosti.“

Zatímco při svém příchodu do Zlína neměl co ztratit, v příští sezoně už bude nastupovat s očekáváním, zda svoje výkony potvrdí. „Chci splatit důvěru, kterou jsem tady dostal, a být týmu co nejvíce prospěšný, což je to nejdůležitější,“ zdůraznil Dufek.

Šanci, aby se v extralize etabloval, dostal.