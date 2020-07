Rozkvetlá zahrada plná pokojíčků, kterou vybudovali s citem a vášní

Jak to vidí zahradní architekt Ferdinand Leffler? Tak zahrada paní Kláry mi udělala obrovskou radost. Co vám? Z každé fotografie na vás dýchne pohoda, harmonie, celistvost. Hned bych se do takové nechal pozvat. Je to typ zahrady, který nedokáže napodobit architekt, tahle zahrada vychází z citu a vášně jejích majitelů a je to na ní opravdu znát. Vypíchl bych citlivou práci s použitými materiály, odvahu zabydlet venkovní pokojíčky tak, jak to často vídáme v anglických zahradách, nenápadné zakomponování zasněné kamenné busty, rostliny v dostatečně velkých skupinách a skvělé barevné kombinace kvetoucích dřevin a trvalek. Za mě je tohle zatím nejlepší zahrada, která se nám do letošní soutěže dostala. Paní Kláře přeji, aby ji pobyt na zahradě dále naplňoval a když ta kolena zabolí, raději si v klidu sedla do některého z romantických zákoutí a užívala si naplno té zahradní terapie, kterou si zde za ta léta připravila.



Díky za pozvání, Ferdinand