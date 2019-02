Vrcholným projevem kočičí lásky je olizování, prozradila expertka

Někdy jí říkají i zaříkávačka koček. Aniž by chtěla provokovat pejskaře, troufla si hned na úvod Rozstřelu říci, že kočky jsou inteligentnější než psi. Za nejchytřejší považuje akční a divočejší plemena, jako je třeba habeška. Protikladem jsou peršanky, které jsou méně akční a nic moc neřeší.

„Kočka je malý ninja,“ říká bez nadsázky Klára Nevečeřalová. „Když loví, dokáže sledovat kořist bez hnutí a vystartuje v pravou chvíli takovým způsobem, že je to dechberoucí.“

Každá kočka je osobnost. Aby získaly pozornost, některé mňoukají, jiné třeba shazují věci. „I když je okřiknete, aby to nedělaly, dosáhly vlastně svého, všimli jste si jich,“ konstatovala s úsměvem expertka.

Jak dát kočce najevo, že někam nemá lézt? Rozprašovač vhodný není. „Nejlepší způsob je i stokrát zopakovat nesmíš a shodit ji. Což neznamená, že tam nevleze, až nebudete doma. Případně použít sprej se stlačeným vzduchem, to je jí nepříjemné a příště si to rozmyslí.“

Pozor také na rostliny, které máte doma, radila Klára Nevečeřalová. Například lilie, tulipány i některé pokojovky jsou pro kočky jedovaté. „Raději hlídejte, co kočky okusují,“ varovala expertka. Kočky si ovšem potřebují čistit žaludek, na což je ideální osení a různé špičaté trávy.

Klára Nevečeřalová Klára Nevečeřalová, kterou možná znáte pod dívčím jménem Vodičková, původně vystudovala obor chovatel exotických zvířat, pak devět let pracovala v zoologické zahradě v oddělení tréninku zvířat. Tehdy si pořídila kotě, které jí svým problémovým chováním obracelo život naruby. „Začala jsem si psát se zahraničními odborníky na kočky, četla odbornou literaturu. Kamarádi se postupně divili, jak je možné, že je z mého zabijáka hodná kočka. A protože měli podobné problémy, chtěli poradit,“ popsala nedávno pro Magazín MF DNES, jak se z pomoci postupně stala brigáda a nakonec i regulérní práce na plný úvazek, se kterou jí dnes pomáhá manžel. Známou tváří se stala díky pořadu Kočka není pes, jehož třetí premiérovou řadu Česká televize aktuálně vysílá každou sobotu. Klára Nevečeřalová v něm radí majitelům koček, Rudolf Desenský s problematickými psy.

Mezi rostliny, které kočky doslova milují a jsou pro ně opravdovým stimulem, patří jednoznačně šanta kočičí a kozlík lékařský. „Šanta, to je doslova kočičí heroin,“ konstatovala expertka s tím, že obsažené látky na kočky působí podobně jako na člověka THC.

Jak poznáte, že vás kočka miluje?

Co je pro kočku chovanou doma nejdůležitější? Mezi časté mýty podle expertky patří, že kočka je teritoriální zvíře, a proto se váže jen k místu. „Ale ona je i smečkové zvíře, volně žijící kočky jsou například schopny se spojit proti jinému gangu. A doma chované kočky berou do své smečky i člověka,“ uvedla Klára Nevečeřalová na pravou míru obvyklý mýtus.

A kdy poznáte, že vás má kočka opravdu ráda? Říká se, že když se položí na záda a odhalí bříško. Ale drbání na bříšku bývá i pro vykastrované kocoury spíše příjemným stimulem. „Zaručené to je, když na vás kočka mrká: takové to pomalé mrknutí znamená důvěřuji ti a mám tě ráda. Pak drcání hlavičkou, a když po vás střídavě tlape předníma nohama. To jsou signály, že je kočce s vámi dobře,“ vyjmenovala Klára Nevečeřalová kočičí projevy lásky s tím, že úplným vrcholem v tomto směru je, když vás kočka začne olizovat.

Mléko kočkám zásadně nedávat!

„Jedině bezlaktózové mléko nebo speciální mléko pro kočky. Po klasickém mléce mívají bolesti břicha, které ani nepoznáte, případně může mít průjem. Za ty problémy to nestojí,“ vysvětlila expertka, která na závěr Rozstřelu konstatovala, že kočky jsou pro lidi jednoznačně nejlepšími psychiatry.

Podle Kláry Nevečeřalové totiž kočka člověka krásně zklidní. Zvláště každý senior by měl mít podle ní kočku nebo psa. „I v domově důchodců se za to přimlouvám, i když chápu, že to není jednoduché. Ale zvíře člověku strašně moc dá a u starých lidí, kteří se cítí osamoceni, to platí dvojnásob,“ je přesvědčena expertka, která se zvířaty pracuje už řadu let.

Jakou bude mít vaše kočka povahu, to je obrovská loterie, zvlášť pokud si vyberete křížence nebo zvíře v útulku. U koček v tomto případě podobně jako u psů platí, že čistokrevná zvířata s průkazem původu mají daný jak vzhled, tak do jisté míry i povahu (viz 10 neoblíbenějších plemen u nás).



