Psí dvojka z útulku na převýchově u Rudolfa Desenského. A jde to

, aktualizováno

Jeden vystresovaný, agresivní a napadající muže, druhý hyperaktivní, skákající při venčení na lidi. To pro mladý pár očekávající rodinu není ideální psí smečka. Naštěstí si to jejich noví majitelé včas uvědomili a dělají vše pro nápravu. Když nepomohl cvičák, přihlásili se do pořadu Kočka není pes.