Plemeno hokkaido je národním pokladem Japonska. Stvořila ho drsná příroda

Mimo svoji domovinu je to extrémně vzácný pes s bohatou historií. Často je považován za údajně nejstarší a nejpůvodnější japonské plemeno.

Nejpravděpodobněji pochází ze středně velkých japonských psů, kteří mají své kořeny již v džomónském období (10 000 – 300 př.n.l.). Tito předci přišli spolu s Ainy, domorodými obyvateli Japonska, ve 12. století z hlavního japonského ostrova Honšú na ostrov Hokkaido proto, že je Japonci vytlačovali.

Od té doby byli tito psi od okolního světa geograficky izolovaní a začalo se tak vyvíjet plemeno, jaké známe dnes. Ainové své psy nazývali „seta“ či „shita“. Tyto odvážné psy po celá staletí chovali a využívali k lovu medvědů, jelenů a dalších divokých zvířat a taky to pro ně byli nepostradatelní a velmi univerzální společníci.

Právě z názvu domorodců získalo později toto plemeno pojmenování ainu inu či ainu ken, které se až v roce 1937 oficiálně změnilo na hokkaido.

Zrozen v nelítostné přírodě

Tento starobylý pes je velmi pozoruhodný. Stvořila ho drsná příroda, což z něj dělá velmi vytrvalého, odolného a neohroženého psa s velmi dobře vyvinutými smysly.

„Jedná se o původní plemeno, které žilo v izolaci po celá staletí. Nebylo šlechtěno, příroda ho zformovala sama. I přesto však bylo silně vázáno na člověka,“ vysvětluje chovatelka Jana Janečková, která tyto málopočetné a ohrožené psy poznala v roce 2011.

Hokkaido Původ plemene: Japonsko Účel plemene: Lovecký pes, rodinný společník Další názvy: hokkaido ken, hokkaido inu, ainu inu, ainu ken Uznání: FCI skupina 5 Velikost v kohoutku: Psi 48,5 až 51,5 cm, feny 45,5 až 48,5 cm Hmotnost: Psi 18 až 22 kg, feny 15 až 18 kg Průměrný věk: 12-15 let Pořizovací cena: Minimálně 30 tisíc Kč

Hokkaido je pozoruhodně odolný vlivem nehostinného přírodního prostředí, z kterého pochází. Pro tuto oblast jsou typické krátká léta a velmi dlouhé a mrazivé zimy. Silný chlad a mráz však hokkaido přechytračil velmi hustou srstí a podsadou.

„V porovnání s jinými japonskými středními plemeny má vskutku velmi hustý kožich,“ doplňuje chovatelka. Do dnešních dní si hokkaido zachoval instinkty divokého vlka. „Tyto instinkty jsou však v téměř nepochopitelném protikladu s mírou empatie a lásky, kterou je tento pes schopen své rodině dát,“ dodává.

Vzhled v kostce

Hokkaido je středně velký, dobře stavěný pes robustní figury. Má pevnou kostru s velmi dobrým osvalením. Je obdařen velmi širokým hrudníkem.

Na hlavě má posazené poměrně malé uši ve srovnání s jinými japonskými špici. Kohoutková výška psů činí 48,5 cm až 51,5 cm, u fen se pohybuje v rozmezí od 45,5 až 48,5 cm.

Zajímavosti V roce 1937 bylo toto plemeno vyhlášeno za ohrožené a bylo uznáno národní památkou Japonska. Při té příležitosti bylo oficiálně pojmenováno jako hokkaido podle místa svého původu.

Před pár lety se oficiálně zkrátil název plemene z hokkaido na pouhé hokkaido.

Mimo svoji rodnou zemi je toto plemeno velmi vzácné. Odhadovaná populace hokkaido v Japonsku činí odhadem 8 tisíc jedinců. V roce 2018 se v Japonsku narodilo 242 registrovaných štěňat.

V současnosti se v České republice nachází zhruba 30 jedinců tohoto plemene.

Hokkaido projevuje radost velmi legračními zvuky, které připomínají všelijaké vytí, houkání a někdy i velmi blízce jódlování.

V jedné ainské legendě, který pojednává o zrození Ainů, se vypráví o ainské princezně, která byla vyplavena z moře na nehostinnou a opuštěnou pláž. Princezna byla z této situace nešťastná a plakala. V tom se objevil bílý pes, který jí přinesl jídlo. Od té chvíle pes princeznu už neopustil a všude ji následoval. Jednoho dne se mezi nimi narodilo dítě, které později vyrostlo v silného a mocného předka dnešního lidu Ainů.

Má poměrně hodně hustou delší srst s velmi hustou podsadou. Zbarvení srsti může být černé, červené, bílé, sezamové, žíhané či vlkošedé. Může se vyskytnout i pálení. Zajímavostí je jejich jazyk, na kterém se často objevují modré skvrnky, díky kterým je zřejmá příbuznost s plemenem čau čau, které má původ v Číně.

V Česku je od 90. let

Plemeno hokkaido bylo do České republiky přivezeno již v roce 1993 a po dvou letech se zde narodil i první vrh. Málokdo také ví, že Česká republika se řadí k nejúspěšnějším zemím v chovu tohoto plemene, a to nejen v Evropě, ale i ve světě.

Přesto jsou však u nás v současnosti aktivní pouze dvě chovatelské stanice, jednu z nich vede právě Jana Janečková.

„Celý život mám poměrně silnou citovou vazbu k Japonsku. Vždy se mi líbilo plemeno akita inu, ale pes tohoto plemene je pro mě moc velký, šiba je zase malá. Když jsem tedy před lety uvažovala o pořízení pejska, úplnou náhodou jsem objevila plemeno hokkaido a byla jsem naprosto okouzlená,“ říká Janečková.

„První fenku jsem si pořídila na jaře roku 2012 z tenkrát posledního vrhu v českém chovu. S chovem jsem začínala prakticky od nuly, protože v té době byly informace velmi těžko dostupné, chovatelská základna prakticky nulová a byla jsem postavena do situace ve stylu: poraď si, jak umíš. Měla jsem tehdy dvě možnosti – buď mít svého psa hokkaido, užívat si s ním život a neřešit, jestli je nebo není rozšířený. Mým přáním ale bylo představit toto plemeno u nás tak, aby i další lidé viděli jeho krásu a úžasné vlastnosti mýma očima. A tak jsem se vydala druhou cestou a učila se vše od začátku,“ popisuje.

Tajemstvím úspěchu je tolerance, trpělivost a vyrovnanost

Hokkaido je pes důstojného charakteru, který je velmi silně navázán na svoji lidskou smečku. Je to pes, který je věrný až za hrob.

„Milují svou rodinu a k dětem mají hezký vztah. Ke svému majiteli jsou nekonečně loajální a věrní, ale k cizím lidem bývají často nedůvěřiví,“ popisuje chovatelka. Hokkaido se hodí ke klidnějšímu a tolerantnímu člověku, který bude respektovat jeho milou a výjimečnou osobnost.

„Velmi důležité a zásadní vlastnosti, které by budoucí majitel měl mít, jsou tolerance, trpělivost a vyrovnanost. Pokud některou z nich nemá, tak je potřeba, aby v tomto směru chtěl na sobě pracovat. Podotýkám na sobě, ne na psovi. Pro psa tohoto plemene je základ úspěchu vzájemného soužití, aby jeho majitel byl vyrovnaný a klidný. V takovém případě nemá pes problém svého pána respektovat vždy a za všech okolností,“ vysvětluje chovatelka Janečková.

Hokkaido se hodí k lidem, jež jsou ochotni věnovat mu dostatek času a pozornosti. „Tito psi jsou absolutně nevhodní na pobyt v kotci. Nejšťastnější jsou v těsné blízkosti své rodiny,“ dodává.

Jelikož je nedůvěřivý vůči cizím lidem, je to dost spolehlivý hlídač. „Jsou výborní hlídači, rozhodně však zbytečně neštěkají ani neútočí,“ doplňuje chovatelka. Hokkaido je velmi ostražitý pes, který na první pohled nemusí vzbuzovat hrůzu, nicméně je schopný zakročit, je-li to na místě.



Jeho respekt si musíte zasloužit

Tak jako každý japonský či jiný špic, i hokkaido má svoji hlavu a někdy si tak trochu dělá, co chce. Je to hrdý pes, který se podřídí svému pánovi jen tehdy, pokud usoudí, že je toho pán hoden. Lásku a respekt tohoto psa si majitel musí zasloužit, nelze ji získat za misku jídla.

Hokkaido je velmi inteligentní a některé situace si zkrátka vyhodnotí po svém. I přes svoji svéráznost je však hokkaido velmi učenlivý.

„Základní výcvik poslušnosti zvládá velmi dobře. Je důležité, aby byl výcvik důsledný, ale nikdy ne tvrdý. S ohledem na loveckou minulost tohoto plemene je třeba včasná a důsledná výchova a trénink na přivolání ve volné přírodě,“ radí chovatelka.

Někdy předstírá, že svého pána neslyší nebo se na něj pohlédne způsobem, že nechápe, proč by zrovna toto měl plnit. Je však pravdou, že kvůli svému pánovi je nakonec schopen udělat cokoliv.

Klíčem ke štěstí je citlivý přístup a pozitivní motivace. Když se hokkaido jednou rozhodne, že vás miluje, tak celým svým srdcem a navždy. V tomto případě platí, že co do svého psa vložíte, tím je myšlen čas, láska, empatie a pochopení, to se vám mnohonásobně vrátí.

Půjde s vámi klidně i na konec světa

Hokkaido je výborný společník pro všechny, kteří mají rádi jakoukoliv míru dobrodružství. Jsou nenároční a příjemní společníci, jež se přizpůsobí jakékoliv situaci.

Se svým pánem budou klidně chodit týden po horách a zdolávat desítky kilometrů, běhat s ním v přírodě, chodit na procházky po městě nebo se jen tak válet doma či na zahradě, aniž by jej nějak obtěžovali. Každodenní dávka pohybu je však nutná.

Hokkaido je přítel a parťák do nepohody a i přesto, že je původně lovcem medvědů, má velkou sílu a páru jak lokomotiva, věří chovatelé těmto psům natolik, že k jejich hlavě kdykoliv přitulí tu svou.

Sport pouze takový, který ho bude skutečně bavit

Hokkaido má opravdu velmi rád pohyb. Dá se s ním proto podnikat spousta sportovních aktivit, od agility, dogdancingu až po bikejöring či canicross, avšak pouze za předpokladu, že jej daný sport bude bavit.

„Majitel to musí sám odhadnout. Jako příklad uvedu, že pokud se někdo vidí v tom, že budou se psem společně dělat agility a pes k tomuto sportu nezíská vztah přirozenou cestou, tak je to špatně,“ varuje chovatelka Janečková.

Z tohoto důvodu se také dělají všem štěňátkům v sedmi týdnech věku takzvané Volhardovy testy, které dokážou s velkou přesností určit vlastnosti pejska a jeho případné vlohy pro aktivní sportovní život. V dnešní době se toto plemeno využívá převážně jako společník, nicméně někteří jedinci jsou stále využíváni k aktivnímu lovu.

Vodní živel s nenáročnou srstí

Každodenní péče o zevnějšek plemene není náročná. „Jeho hustá středně dlouhá srst s podsadou má samočisticí schopnost. Potřebuje péči pouze v době línání,“ upozorňuje chovatelka Janečková.

Hokkaido může žít v bytě, ale i celoročně venku. Je to velmi vytrvalý pes, který dokáže snést opravdu extrémní chlad právě díky svému velmi hustému kožichu.

I přesto, že se jedná o velmi přizpůsobivého psa, potřebuje každý den procházku, při které se bude moci dostatečně proběhnout. Vzhledem k tomu, že miluje vodu, počítejte s tím, že jakmile se mu naskytne příležitost, ihned si zaplave a bude se i potápět.

Vzhledem k tomu, že hokkaido není přešlechtěné plemeno, je to poměrně zdravý a vitální pes. Je však potřeba sledovat genetiku na dědičné oční vady, a to zejména u psů, kteří jsou zařazeni do chovu.

Sleduje se CEA (= anomálie oka kolií), šedý zákal a PRA prcd. (= progresivní degenerace tyčinek a čípků). Je důležité sledovat stav kyčelních kloubů, které by neměly být přetěžovány u malého štěněte minimálně do osmi měsíců věku. „V Japonsku chovatelé udávají také srdeční šelest a poměrně vysoké procento kryptorchismu u psů (porucha sestupu varlat do šourku). S tím jsme se však v našem chovu dosud nesetkali,“ dodává chovatelka.