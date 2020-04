Reprodukční potenciál samce poznají samice z jeho pachu, vysvětluje zoolog

Zvířata spolu komunikují na několika úrovních. Je u nich popsána komunikace vizuální, zvuková, termální, seizmická, nebo dokonce elektrokomunikace. Nejstarší je ale komunikace chemická, kterou studuje i vaše laboratoř. Na jakém principu funguje?

To, že se jedná o nejstarší způsob komunikace, víme díky tomu, že byla popsána také u bakterií, kvasinek a řady jednobuněčných organismů, které si prostřednictvím malých molekul posílají různé signály. U savců jsou mechanismy chemické komunikace zdokonalené. Na jedné straně je chemický signál, většinou se jedná o malé organické molekuly, jež jsou vylučovány tělem nebo sekrecí, a na druhé straně jsou to chemosenzorické receptory umístěné v čichovém epitelu (epitel je specifická krycí tkáň, která kryje nejen některé vnější, nýbrž i vnitřní povrchy organismu, pozn. red.). Dlouhá vlákna, jimž říkáme axony, pak odvádějí specifickou informaci do čichového laloku, kde je tato informace zpracována a putuje do čichového kortexu, tedy do amygdaly a hypotalamu, kde dochází k uvolňování specifických hormonů, které vypínají nebo zapínají konkrétní procesy.