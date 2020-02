Češi opět zazářili na ME v mushingu. Ve Švédsku jim cinklo sedm medailí

„Byl jsem už na třech zimních mistrovstvích, a pokud mohu posoudit, tak toto připravilo pro závodníky nejkvalitnější tratě. Ono je to různé v každé kategorii. Jsou takzvané longové tratě, kde se jede třeba tisíc kilometrů přes neupravený terén, pak se jedou závody na střední distanci kolem 40 kilometrů a pak krátké sprintové. Tady pořadatelé byli tak zkušení a věděli, že sprinťáci potřebují dokonale upravenou trasu. A navíc se dokázali vcítit i do potřeb těch na delší trati, takže stejně tak připravili i jejich trať,“ osvětluje Kryštof Spilka, jeden z manažerů české reprezentace, který se mistrovství zúčastnil.

Pořadatele trochu zaskočil nedostatek sněhu v plánovaném místě závodů ve Falunu. Na poslední chvíli se tak závod přesouval do výše položené Asarny, kde byly odpovídající sněhové podmínky. Ale je to obec s několika stovkami obyvatel, takže divácká atmosféra nebyla tak bouřlivá.

„Za světovou špičku můžeme určitě počítat Nory, většinou nasbírají na takovém mistrovství přes polovinu medailí. Ale nasazením bych Česko zařadil hned za ně a zanechává za sebou daleko větší státy jako Německo nebo Francii,“ komentuje Spilka.



Češi jsou podle něj nejlepší v individuálních disciplínách jako skijöring, spulka nebo sprint. I když je v nich konkurence obrovská. A i přes to, že možnosti tréninku vzhledem ke množství sněhu u nás v posledních letech jsou minimální.

„Za sněhem musíme dojíždět. Třeba na týden, pak týden domů a zase znovu. Někdo to dělá tak, že jede trénovat na měsíc před závodem a rovnou se tam přesune,“ vysvětluje Spilka. Ale předchází tomu i příprava „na blátě“, protože psi potřebují trénink a fyzičku. S tím, že trénink na sněhu však nelze vynechat, protože běh po sněhu nelze suchým tréninkem nahradit. A to platí i pro lyžaře. Mohou trénovat i na kolečkových lyžích na asfaltu, ale pohyb v terénu na sněhu je stejně něco jiného.

Z Česka jelo sedmnáct závodníků

Asi největší organizovanou skupinou českých závodníků byl sedmičlenný tým Fitmin. Přes velkou konkurenci a problémy na trati, kterým musela posádka čelit, se jim podařilo vybojovat čtyři cenné kovy.



Výsledky

1. místo – skijöring - Libor Sovák

2. místo – skijöring – Martina Štěpánková a Tim

2. místo - štafeta národů – Martina Štěpáková a Tim (skijoring), Jana Tomášková (spřežení se 2 psy) a Jirka Mencák a Mick, Roxy, Storman, Seven (spřežení se 4 psy)

3. místo – spřežení se 4 psy – Jirka Mencák a Mick, Roxy, Storman, Seven

3. místo – spřežení se 4 psy hromadný start – Jirka Mencák a Mick, Roxy, Storman, Seven

4. místo – spřežení se 4 psy hromadný start – Michal Ženíšek

4. místo – spřežení se 4 psy – Jirka Suchý

4. místo – kombinace ženy – Martina Štěpánková a Tim

4. místo – pulka – Martina Štěpánková a Tim

5. místo - spřežení se 12 psy mid-distance - 42 km - Pavel Pfeifer

5. místo – skijöring – Ondra Exler a Tonny

7. místo – skijöring – Martin Hes

7. místo – skijöring junioři – Veronika Chlumská a Max

8. místo - kombinace muži - Martin Hes

11. místo – spřežení se 2 psy – Hana Štípalová a Špek a Doyle

18. místo – skijöring – Marie Ševelová a Kirk

Mezi nejúspěšnější členy Fitmin výpravy patří Martina Štěpánková, která přiváží stříbrnou medaili ze skijöringu a ze štafety národů. V ostatních kategoriích (pulka a kombinace) se probojovala na čtvrtá místa.

„Závod v kombinaci byl asi na nejtěžší profilové trati, co jsem kdy jela. Pro nás nejdůležitější start vyšel skvěle. Nepotkal nás žádný pád, a tak jsme vyrazili krásně vpřed. Bohužel k naší smůle nám během závodu cestu zkřížil pes soupeřky, který vybočil z trati, což nás stálo hodně času a museli jsme ostatní soupeře dohánět,“ vzpomíná Martina Štěpánková.

K tomu všemu je potkaly ještě dva problémy a stálo je to nejen další čas, ale i hodně sil. Do cílové zóny přes veškeré zdržení vjížděli druzí. „Bohužel cíl vedl okolo převlékacích boxů, což Tima zmátlo, protože si myslel, že se v boxech zastavuje. Všichni nás opět dojeli a předjeli a my jsme nakonec skončili na 4. místě. Tim si ale po celou dobu vedl skvěle a pro mě je jediným vítězem,“ neztrácí optimismus Štěpánková.

Své úspěchy hodnotí také Jiří Mencák, který přivezl dvě bronzové medaile ze spřežení se čtyřmi psy, a to jak v individuálním, tak hromadném startu a stříbro ze štafety národů.

„Do první etapy závodu jsme šli s tím, že pokud máme být ve hře i druhý den, tak je potřeba v první etapě držet krok s předními závodníky. To se vcelku povedlo. Nechybělo ale moc a možná jsme skončili na špatně označené křižovatce jako mnozí ze závodníků, mimo jiné i můj kolega Michal. Naštěstí jsme jeli zkrácenou variantu trati a probojovali se tak na konečné třetí místo. Za což jsme moc rádi. Všichni čtyři psi odvedli parádní práci,“ hodnotí své výkony a trať závodu Mencák.

Závodní kategorie na mistrovství musherů

Michal Ženíšek bohužel čelil mnohým problémům na trati a ze závodu spřežení se čtyřmi psy v individuálním startu odstoupil.

„Zamrzelo mě, že IFSS (International Federation of Sleddog Sports) nedokáže při ME zabezpečit jediné dvě křižovatky, které na trati byly. A kvůli větru popadaly plůtky do správného směru jízdy. Několik kvalitních závodníků kvůli tomu jelo jinou trať, nebo zde řešili problém, že neví, kudy se vydat. Mě samotného to stálo cca 40 sekund. Pořadatele to sice mrzelo, ale nic s tím neudělali, a proto jsem se rozhodl do druhého kola závodu nenastoupit,“ dodává Ženíšek k trati.