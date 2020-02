Briard je láska na celý život. Klidný chlupáč sloužil i ve válkách

Briard se řadí k plemenům s velmi dlouhou historií. První zjevná zmínka o briardovi pochází již z 8. století n.l., kdy se na dobových gobelínech objevují velcí psi podobní briardovi.



Po dlouhá staletí se toto francouzské plemeno formovalo a vyvíjelo k obrazu skvělého ovčáckého psa, jakým je briard dnes. Využívali ho farmáři k řízení stád ovcí a k jejich ochraně před predátory, ale zároveň to byl všestranný a nepostradatelný pomocník na farmě – pomáhal tahat vozíky a vykonával další práce.

Briardi se hojně využívali během 1. a 2. světové války jako služební psi. Podél frontové linie působili coby poslové přenášející psaní, tahali v horách saně s municí a hledali zraněné vojáky na válečném poli. Byli neskutečně spolehliví, nicméně hojné využívání tohoto plemene v obou válkách mělo své následky. Stavy briardů se natolik snížily, že stanuli na pokraji vyhynutí. Naštěstí se starobylého psa podařilo zachránit a úspěšně zachovat až do dnešních dní.



Dříve se mu upravovali uši

Jde o velkého chlupatého psa s vyváženou tělesnou stavbou obdélníkového rámce. Významnou dominantou je jeho dlouhá zvlněná srst, jejíž zbarvení může být černé, plavé, šedé nebo modré. U plavých jedinců se často vyskytuje černá maska v obličeji.

Briard Původ plemene: Francie Účel plemene: Ovčácký a hlídací pes, společník Další názvy: Berger de Brie Uznání: FCI skupina 1 Velikost v kohoutku: Psi od 62 do 68 cm, feny od 56 do 64 cm Hmotnost: U psů kolem 35 až 45 kg, u fen pak 30 až 35 kg Průměrný věk: 12 let Pořizovací cena: Od 15 do 25 tisíc Kč

Uši jsou vysoko nasazené, kratší a sklopené. Dříve se uši briardů běžně kupírovaly, nyní je však tento zákrok v mnohých evropských zemích zakázaný. Nicméně, v USA se uši briardům stále kupírují.



Alena Sixtová patří mezi dlouholeté chovatele briardů v Česku. Svého prvního briarda si pořídila již v roce 1994 a vášeň ji od té doby neopustila. „První vrh briardů se v mojí chovatelské stanici Gasaron narodil počátkem roku 1998. A proč právě briard? Vždy jsem obdivovala velké chlupaté psy a briard mě dostal svou krásnou ušlechtilou hlavou, bystrým okem a neskutečně veselou povahou. Začátky pro mě byly náročnější, ale díky pomoci chovatelky, od které jsem si svého prvního briarda pořídila, jsem vše nakonec zvládla.“

Sixtová žije s briardy již čtvrt století. „Osobně se už asi 25 let účastním různých výstav a briardích akcí, a to včetně jejich uchovnění nejen zde v Česku, ale i v Evropě, zejména ve Francii, zemi původu tohoto plemene. Mohu konstatovat, že chov v Česku je na špičkové úrovni jak po stránce exteriéru psů, povahy, ale i zdraví,“ svěřuje se chovatelka.

Zajímavosti Vůbec první briard byl do Československa dovezen roku 1969 chovatelkou Alenou Bendovou (CHS Bohemia-Sibelle). Byla to fenka Sibelle des Philippiques, která se roku 1971 stala matkou prvního vrhu briardů u nás.

Každý rok se v Česku narodí zhruba 25 vrhů.

Briard patří mezi hrstku plemen, jejichž znakem jsou takzvané paspárky na zadních končetinách. Jednoduše jde o jakýsi prst „navíc“, který tento ovčácký pes nemá pouze pro parádu. Vzhledem k jeho původnímu využití, tedy ochraně stád ovcí a jejich shánění, mají paspárky velmi praktický účel. Psi se se stádem často pohybovali po nerovném povrchu a paspárky jim tak pomohly se lépe udržet, zejména pokud pes potřeboval rychle změnit směr.

Briard je velmi hravý pes s veselou povahou a je velmi společenský. „Potřebuje být právoplatným členem rodiny. Držet jej celý den v kotci nepřipadá v úvahu,“ varuje chovatelka.

Briard je zkrátka od přírody vynikajícím rodinným psem. Je velmi loajální a emotivní. Byl by ochotný postavit se každému nebezpečí, jen aby svoji rodinu ochránil.

„Má tendenci si hlídat svoji lidskou smečku. K dětem má briard velmi dobrý vztah a chová se k nim velmi něžně a přátelsky,“ popisuje chovatelka.

„K cizím lidem se chová nedůvěřivě, a proto je velmi dobrým hlídačem. Pokud je k tomu veden odmalička, snáší se dobře i s ostatními domácími zvířaty. Někdy však bývá dominantní vůči jiným psům,“ upozorňuje chovatelka.

Briard nemá sklony k tomu být agresivní, naopak je to velmi mírný pes. Při hrách s malými dětmi je však nutné vzhledem k jeho velikosti a ochranitelskému pudu dohled dospělého člověka.

Vyžaduje dostatek pohybu, pro lenocha je absolutně nevhodný

Briard byl po staletí považován pro svoji inteligenci a chuť do práce. Je proto důležité mít na paměti, že je to pes, který zkrátka má pracovitost v krvi „Potřebuje dostatek pohybu a vhodné zaměstnání. Rozhodně to není pes pro lenocha,“ doplňuje chovatelka.

Jestliže by se mu nedostalo dostatku pohybu, je pravděpodobné, že se v něm probudí destruktivní sklony. Briard je tedy skvělou volbou pro aktivní rodinu či pro člověka, který by byl ochotný mu poskytnout pravidelné vybití baterek.

Briard je univerzálním psem, proto je také vhodný k záchranářskému a obranářského výcviku a taktéž se skvěle uplatní jako strážný pes. Někteří briardi běhají coursing či agility. V poslední době je populární návrat k jeho povahovým kořenům, a proto řada chovatelů podstupuje se svými miláčky výcvik pasení ovcí.

Briard je univerzální pes pro sport, záleží pouze na majiteli, pro jaký druh se rozhodne. Kromě všemožných psích sportů je to vhodný společník pro jogging, jízdu na kole, bruslích, dále je skvělý na turistiku a mnoho dalšího.



Důslednost a citlivé zacházení je klíčem k úspěchu

Briard však není „superpes“, který se vychová sám, a proto je nutné jej správně vychovat a nastavit mu pravidla. Se správnou výchovou by se mělo začít již od raného věku. Občas má totiž tendence mít vlastní názor na věc.„Někdy může být trochu tvrdohlavý. Při správné výchově je však jako rodinný pes naprosto neocenitelný,“ vysvětluje chovatelka.

Briardí štěňátko by mělo být co nejdříve seznámeno s tím, co si smí dovolit a co ne. Neplatí zde však tvrdá výchova a už vůbec ne fyzické trestání. Vše by mělo být založeno na pozitivní motivaci, důslednosti a laskavém přístupu.

Skvělou zprávou pro milovníky pořádku je fakt, že briard patří mezi plemena, která nelínají. Pokud však chcete mít briarda s nádhernou dlouhou hřívou, kterou bude vaše okolí obdivovat, je nutné o jeho srst pravidelně a správně pečovat.

„Každý, kdo si pořídí briarda, musí počítat s tím, že péče o jeho srst zabere nějaký čas,“ upozorňuje chovatelka. Srst briarda je tvořena jemnější kratší podsadou a dlouhou krycí srstí, která je silná a suchá – takzvanou kozí.



S návykem na česání je dobré začít už od malého štěňátka. Česání je potřebné nejen pro udržování srsti, ale také je důležitou částí výchovy. Při pravidelné údržbě srsti není péče o ni nijak zvlášť náročná. V dnešní době se na trhu vyskytuje dostatek kvalitních hřebenů, kartáčů a přípravků na rozčesání, které péči o srst velmi usnadní.

Obecně se tento ovčácký pes řadí mezi zdravá plemena. I u briarda však může dojít k výskytu některých typických psích chorob. „V dnešní době eviduje český klub briardů jedince s prokázanou dysplazií kyčelního kloubu a kongenitální stacionární noční slepotou a samozřejmě je vyřazuje z chovu,“ uzavírá chovatelka.

U briardů se může vyskytnout choroba typická pro větší plemena psů, tou je dysplazie kyčelního či loketního kloubu. Dále jej může postihnout takzvaná kongenitální stacionární noční slepota (CSNB), progresivní atrofie sítnice, torze žaludku či rakovina.