Chtěla kocoura na mazlení, on na ni místo toho útočí. I na vnoučata

Když před šesti lety nastoupila bývalá učitelka do důchodu, dostala Mazlíka od dcery a těšila se, jak se s ním bude mazlit a brát ho k sobě do postele.

Jenže jakmile ho nechala vykastrovat, začal být agresivní. Kouše ji při hraní do rukou, skáče na ni ze zálohy. To samé dělá, když k ní přijedou vnoučata, kterým je schopen skočit třeba na záda a kousnout je. Proto ho musejí zavírat.

Není divu, že kočičí psycholožka a odbornice na chování těchto domácích šelem Klára Vodičková očekávala, že na ni při natáčení třetí řady pořadu České televize čeká nějaký zapeklitý oříšek v podobě opravdu děsivého a jen stěží napravitelného kočičího agresora.

Jak se ukázalo, Mazlík takový ve skutečnosti není. Je to jednoduše šestiletý kocour plný síly, který se v bytě tak trochu nudí. Navíc je lekavý, cokoliv nového či nečekaného ho vyvede z míry. A místo toho, aby utekl, jak by to řešila většina jiných koček, raději zaútočí.

„Není to agresor, jen plašan, který sebemenší stres pro jistotu rovnou řeší agresí,“ shrnula to po krátkém průzkumu s úlevou Klára Vodičková.

Navíc je to v šesti letech silný kocour plný energie, který se potřebuje vybouřit. A na to v bytě moc prostoru nemá, proto zábavu hledá právě v tom, že své majitelce a jejím návštěvám loví nohy či ruce. „Škádlení rukama navíc bere jako útok,“ vysvětluje Klára, že ne každý způsob hry je úplně ideální.

Když se majitelka řídila radami kočičí psycholožky, kocour se už po měsíci zklidnil. Nechá se vzít i hladit, aniž by kousal.

Proto dostala majitelka za úkol kocoura především zabavit a hrou ho zbavit přebytečné energie, aby si ji nevybíjel na ní. Navíc jí Klára doporučila i konkrétní hračky. „Mám hodně ráda pruty s peříčky, které kočkám simulují let ptáka, takže je většinou spolehlivě vydráždí k reakci,“ vysvětluje.

Proto majitelka dostala za úkol Mazlíka především zaměstnat hrou, pravidelně každý den. A pokaždé přijít s něčím trošku jiným, aby to kočku neomrzelo.

Už po měsíci se chování Mazlíka zlepšilo a Klára byla příjemně překvapená kreativitou rodiny majitelky: prut s peříčky mu vyrobila z obyčejné mašlovačky, provázku a pružné větvičky.