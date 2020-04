Sedíte doma a tloustnete? Zázvor vám pomůže se spalováním tuků

Malé nadváhy se můžete celkem snadno zbavit. Drobný „pálivý“ trik totiž šetrným způsobem urychlí váš metabolismus.

Pijte každý den ke snídani panáka „ginger shotu“, který připravíte podle receptu níže, a naprogramujte tak své tělo na hubnutí. Budete svěží a štíhlejší. Drink urychluje zažívání a napomáhá optimálnímu využití živin.

Kromě spousty vitaminů, enzymů a antioxidantů obsahuje také přírodní pálivou látku gingerol, která vás ochrání proti virům. Stimuluje také prokrvení sliznic a pro bakterie a viry je pak těžší se na nich usadit.

Recept na „ginger shot“ pro osvěžení i štíhlou linii

Pokud je pro vás „ginger shot“ příliš ostrý, přidejte si do něj pokaždé trochu vody, dolít ho můžete i horkou vodou. Když ho zředíte, bude o něco jemnější a bude se vám lépe pít.

Na týdenní dávku potřebujete: 2 hrsti zázvoru, 2 jablka, 1 citron, 3 až 4 pomeranče a 1 až 2 lžíce mleté kurkumy.

Zázvor a jablka nakrájejte a odšťavněte je nejlépe v odšťavňovači. Z citronu a pomerančů také vymačkejte šťávu, přilijte ji k té ze zázvoru a jablek a pak ji přeceďte, aby se odstranily případné zbytky dužiny a jader.

Do čisté šťávy přidejte kurkumu a pořádně všechno promíchejte, aby se koření rozpustilo. Hotový nápoj pak pomocí trychtýře nalijte do uzavíratelné litrové lahve a nápoj uložte do chladničky. Spotřebujte ho během týdne.

Pokud vám vadí intenzivní pálivá chuť zázvoru, zmírní ji pomeranč. Platí tedy, že čím více pomerančů do nápoje dáte, tím příjemnější pro vás ginger shot bude. Přijmete také o to víc fruktózy, tedy ovocného cukru.