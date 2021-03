Češi se při zateplování domů okrádají, šetří na izolacích

Z průzkumu Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) mezi majiteli novostaveb rodinných domů realizovaného agenturou Markent vyplynulo, že majitelé dům zateplili v průměru třinácti a půl centimetry izolace. Tloušťka izolace se v závislosti na typu zdiva a jeho tloušťce liší, ale v zásadě je výrazně pod doporučovanými hodnotami.



Podle odborníků tloušťka okolo 13 centimetrů nestačí. Správná je 18 centimetrů a více, podle typu zateplované stěny.



Pro výstavbu zvolilo 87 % Čechů zděný nosný systém, nejčastěji keramické tvárnice bez vnitřní izolace či pórobeton. „Více než polovina

(51 %) zvolila tloušťku obvodového zdiva 30 cm, které zateplili v průměru 13 cm izolace,“ shrnuje klíčové závěry průzkumu architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.



Správná tloušťka izolace

Investory preferovaných 13 cm pro třiceticentimetrovou zeď je špatná volba. Normou stanovená optimální tloušťka izolace pro novostavby s

30 cm tlustými zdmi se liší podle použitého materiálu: pro keramické tvárnice to je 18 cm, pro pórobetonové tvárnice 16 cm.

Jak se prováděl průzkum? Průzkum byl v roce 2020 realizován mezi 508 respondenty agenturou Markent. Výzkum probíhal v jednotlivých krajích ČR takovým způsobem, aby byla dodržena proporcionalita zastoupení zkoumaných subjektů z hlediska výstavby rodinných domů.

Norma ČSN 73 0540-2 uvádí, jaký musí mít ta či ona konstrukce součinitel prostupu tepla U N [W.m-2.K-1], což je hodnota, která názorně ukazuje, jak rychle teplo uniká z objektu.

„U renovací panelových domů nebo domů postavených ze starších typů cihelného zdiva je to dokonce přes dvacet centimetrů,“ upřesňuje Marcela Kubů.

Průzkum potvrdil dlouhodobou zkušenost výrobců minerální izolace. Podle nich Češi nejčastěji kupují fasádní izolaci o tloušťce 12 a 14 cm. „To je s ohledem na možné energetické úspory velmi málo, a to i v případě aplikace na silnější nosné stěny,“ upozorňuje architektka.

Roční ztráty se mohou vyšplhat do desítek tisíc

Tloušťku izolace lidé podceňují dlouhodobě. „Její průměr sice za deset let narostl o třicet procent, ale zůstává na třinácti centimetrech, tedy hodně pod doporučenými hodnotami,“ dodává Marcela Kubů.

Proč se lidé zbytečně okrádají o budoucí úspory z cen energií? Z průzkumu vyplývá, že dvě třetiny (67 %) investorů se vůbec nepodílí na rozhodování o zateplení fasád.

Takto se v průběhu let vyvíjela tloušťka izolace.

„To znamená, že investoři se nezajímají o tloušťku použité izolace, ani o její typ, je jim v podstatě předepsána projektantem či stavební firmou. Hlavním důvodem, proč se majitelé domu nebo stavební firmy odchýlí od norem a projektu, je pravděpodobně snaha výstavbu zlevnit,“ vysvětluje Jiří Remr z výzkumné agentury Markent, která průzkum realizovala.

Pokud je důvodem snaha zlevnit výstavbu, tak to podle odborníků nedává smysl. „Snížením tloušťky izolace se při výstavbě ušetří jen pár desítek tisíc korun. Avšak za vytápění a chlazení majitel domu v dlouhodobém horizontu zbytečně zaplatí několikanásobek uspořené částky. Nedostatečné zateplení zůstane na stavbě klidně i padesát let. Během té doby se tepelné ztráty vyšplhají do statisíců korun,“ vypočítává Kubů.

A dokládá to na konkrétním příkladu. Rozdíl v roční spotřebě energie potřebné pro vytopení velmi dobře a nedostatečně zatepleného domu může být 50 kWh i více na metr čtvereční vytápěné plochy. „Majitel domu o velikosti 150 m², který podcení tloušťku izolace a vytápí plynem, prodělá ročně deset tisíc korun, v případě elektřiny to může být i více než dvacet tisíc korun,“ tvrdí.

Použité tloušťky zateplení podle průzkumu

Na zateplení rodinných i bytových domů je možné získat dotace obvykle mezi 30 a 40 procenty z nákladů na zateplení. Ti, kteří této možnosti nevyužijí, se tak okradou dvakrát. „Kvůli malé tloušťce izolace nespoří, jak by mohli, a další peníze nechají doslova ležet na zemi. Dotační programy bedlivě hlídají, aby úspory měly smysl,“ popisuje Kubů.



Lepší je zvolit subtilnější zdivo

Na tloušťce izolace se nevyplatí šetřit, protože cena izolantu tvoří jen malý podíl z celkové ceny zateplení. I kdyby se novostavba nezateplila vůbec, vždy s ní budou spojeny náklady na provedení fasády, tedy omítky a všech detailů včetně oplechování.

„Neprovést zateplení, nebo použít malou tloušťku izolace, je promarněná příležitost, protože dodatečně zateplovat na hotovou novou fasádu je velmi nákladné,“ říká architektka.

Z hlediska výběru materiálu pro zateplení fasády se nabízí minerální izolace nebo polystyren (EPS). Hlavním kritériem výběru by měly být izolační vlastnosti materiálu, které jsou v případě minerální vaty a polystyrenu srovnatelné.



Dalšími kritérii jsou nehořlavost a zvuková neprůzvučnost. Mnohem lépe je na tom minerální vata, která je nehořlavá, protože je vyrobena z kamene nebo skla, zároveň dobře pohlcuje hluk díky hutnosti. „Minerální vata je kvalita, která vydrží po generace: navíc vata dýchá, na rozdíl od EPS je to akustická izolace a je nehořlavá,“ uzavírá architektka.