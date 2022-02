Správným způsobem vytápění můžete snížit spotřebu na minimum. Otestujte se

Pro spánek je ideální teplota okolo osmnácti stupňů Celsia, a vzhledem k tomu, že přes den se v ložnici povětšinou nepohybujete, není nutné teplotu ráno zvyšovat a místnost zbytečně vytápět.

„V obývacím pokoji, kde s rodinou trávíme nejvíc času, je obvykle ideální teplota okolo jednadvaceti stupňů. Stejně tak by měl být vytopen i dětský pokoj či pracovna, pokud tam trávíme čas. Důležité je ale myslet i na takové detaily, jako je třeba vaření. V kuchyni spoustu práce za topení udělá trouba nebo vařič či sporák,“ říká Martin Preclík ze společnosti Korado.

V ideálním případě je proto na otopných tělesech v těchto místnostech vhodné použít termostatickou hlavici, která reguluje výkon tělesa podle nastavené teploty. Do značné míry tak zamezuje zbytečnému přetápění prostoru, ve kterém je umístěna.

Většina lidí si také myslí, že se regulace během dne vyplatí. Když odcházíme do práce, teplotu snížíme, když přijdeme, zase ji zvýšíme.

„Už neplatí, že regulace teploty během dne je ekonomicky výhodná,“ namítá Jiří Svoboda ze společnosti Master Therm a vysvětluje, že smysl to má pouze z dlouhodobějšího hlediska, třeba když jedeme na dovolenou.

Zjistilo se, že vypnout topení před odchodem z práce a pak ho zase zapnout může být kontraproduktivní. Následné roztápění soustavy a znovuvyhřátí domu může stát víc energie, než kdyby otopná soustava pracovala celý den, i když v umírněném režimu.

Takže je lepší nastavení pouze snížit o nějaký ten stupeň, aby nevychladly zdi. O to se dobře dokážou postarat automatické elektronické hlavice. Má to tu výhodu, že jim uděláte na týden plán podle režimu domácnosti.

Říkáte si, že je nějaký ten teplotní stupeň nahoru nebo dolů úplně jedno? Rozhodně není. Vy to sice poznat nemusíte, ale vaše peněženka ano.

Méně může někdy znamenat více, v tomto případě více energie pro vás. Nárůst teploty o jeden stupeň zvyšuje spotřebu energie až o šest procent.

Zvolte správný zdroj tepla

Otázku, jak dobře a šetrně vytápět, by si určitě měl položit každý, kdo plánuje stavět dům nebo třeba jen rekonstruovat byt. Ačkoli moderní stavební materiály umí minimalizovat ztráty tepla, je dobré přemýšlet i nad zdrojem tepla samotným a nad koncovým zařízením – tedy otopným tělesem.

Pro nízkoteplotní zdroje, což jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační plynové kotle, které v současnosti v drtivé většině návrhů převládají, jsou totiž mimo podlahové vytápění naprosto ideálním řešením podlahové nebo lavicové konvektory. Podlahové konvektory navíc nezabírají ve vytápěné místnosti žádné místo a jsou velmi nenápadné.

Jediné, co z konvektoru vidíte, je podlahová mřížka. A tak jsou ideální například do prosklených zimních zahrad, moderních interiérů s francouzskými okny, vstupních hal či předsíní. V nabídce jsou i speciální konvektory s odtokem vody vhodné k vnitřním bazénům. Své místo tak najdou téměř všude.

Lavicové konvektory naopak mohou být i hezkým a především praktickým prvkem místnosti. Posedět si na příjemně vyhřáté otopné lavici a sledovat, jak venku prší, sněží nebo fouká vítr, není vůbec k zahození.

Topení nikdy nevypínejte. Temperujte

Jedete s rodinou na týden nebo dva na hory a říkáte si, že je zbytečné topit? Věřte tomu, že není. Vaše obydlí by nikdy nemělo úplně vychladnout.

Co během doby, kdy netopíte, ušetříte, zase velmi rychle zaplatíte tím, že budete muset vyhřát promrzlé stěny. Zároveň není vhodné spoléhat na „vytápění“ od sousedů, pokud nějaké máte.

„Kompromisem je dům či byt během nepřítomnosti v zimě temperovat zhruba na patnáct stupňů. Mimo jiné vám tak nehrozí zamrznutí vody v systému a v domě se nebude tolik hromadit vlhkost,“ říká Preclík.

Používejte správně termostatické hlavice

Většina otopných těles má na sobě nainstalovánu termostatickou hlavici. Ta ale nefunguje jen jako ventil v polohách vypnuto a zapnuto. Většina z nich nemá číselné označení ve stupních Celsia. Ale označení III označuje teplotu dvacet dva stupňů.

To ostatně není žádný problém – po několika dnech zkoušení sami zjistíte, do jaké polohy je nastavit, aby vám bylo v místnosti příjemně. Teplotu jen jemně korigujte nahoru nebo dolů. Čím rovnoměrněji topení pracuje, tím efektivněji a levněji to funguje.