Na zateplení stropu v garáži raději použijte vatu. Nakonec je to levnější

Proč vlastně zateplovat strop v garáži? „Nezateplovali jsme sokl a suterén, takže ho musíme zateplit, abychom nahoře neměli zimu od podlahy,“ vysvětluje stavbyvedoucí Josef Beneš. Navíc zdůrazňuje nutnost provést tuto úpravu, aby splnili podmínky pro přidělení státní dotace.

Pro zateplení zvolili minerální vatu, se kterou se snadno pracuje a navíc splňuje i podmínky pro požární odolnost konstrukce. Výhodou je i dobrá akustika ve srovnání s dalšími materiály.

„Navíc když si to porovnáte třeba s polystyrenem, nemůžete ho nechat jen tak, protože nesplňuje protipožární předpisy, takže na něj musíte na lepidlo natáhnout perlinku. To je pracné a zdlouhavé, takže to nakonec vyjde dráž,“ upozorňuje Beneš.



Průvodce rekonstrukcí Pepu Libického zaujalo i zkosení hran, podobně jako to vidíme třeba při spojování sádrokartonů, kde se přes ně desky tmelí. „Jde o to, že kdyby ty desky byly rovné, vynikly by různé nerovnosti, kterým se na staré konstrukci nevyhnete. Takto se vytvoří členitý jakoby kazetový strop, kde se to ztratí,“ vysvětluje stavbyvedoucí.

Lepení izolace má své zákonitosti. Vzhledem k tomu, že se lepí během rekonstrukce, lze předpokládat, že zdi a stropy byly už někdy malované a najdete na nich vrstvy staré barvy.

Nestačí však jen očistit nesoudržné plochy a začít lepit. I kdyby se strop napenetroval, mohlo by se stát, že by neudržel váhu izolace a ta by i se starými nátěry šla k zemi.

Proto se doporučuje zbrousit strop až na podklad a pak teprve penetrovat. Pak se izolační desky natřou běžným flexibilním lepidlem a přitisknou na strop, kde drží bez nutnosti je jakkoliv fixovat.

Nakonec je možné vybrat si, jak má strop vypadat. Buď může zůstat v původním přírodním stavu, ale prodává se i varianta s bílou lícovou barvou. Ovšem je možné vatu nastříkat jakoukoliv akrylovou barvou, která nabízí i možnost natónovat ji podle vlastních požadavků.