S hráškem, uzeninou nebo vídeňský. Jaký bramborový salát je nejlepší?

S bramborovým salátem je ta potíž, že neexistuje naprosto univerzální recept. Podívejme se na základní variantu, kterou prezentuje například Roman Vaněk ve svých Pokladech klasické české kuchyně. To je recept, který nikoho neurazí.

Co budete potřebovat na základní recept:

1 kg lojovitých brambor varného typu A, 1 (150 g) velkou mrkev, 75 g celeru, 75 g petržele, 1/2 střední cibule, 4 vejce uvařená natvrdo, 160 g nakládaných okurek, 6 lžic majonézy, 2 lžíce hořčice, sůl pepř.

A teď začíná to peklo a jádro veškerých sporů. Jsou lidé, kteří si bramborový salát nedokážou představit bez keřkovských rohlíčků, které se obecně doporučují jako nejvhodnější odrůda pro výrobu.

Jen je potřeba zvážit, jestli stihnete v tom předvánočním shonu složitější operaci s nimi. Jsou většinou docela malé a oloupat brambory ve slupce bývá dost pracné.

V některých rodinách se do směsi na salát vmíchává petrželka, ještě častěji se přidává nadrobno nakrájená šunka nebo šunkový salám. Liší se i množství vajíček. Také majonézu někteří míchají s jogurtem, aby salát trošku odlehčili.

Někteří kuchaři do směsi také nalijí trochu láku z okurek, na běžnou mísu stačí dvě lžíce. Vsákne do brambor i zeleniny a dodá salátu další chuť.

V některých rodinách se salát neobejde bez hrášku, tím se však už začne trochu podobat vlašskému salátu. A někteří kuchaři přidávají nakrájené jablko. To salát nejen trošku odlehčí, ale dodá mu čerstvost a křupnutí na skus.

Celkově z toho vyplývá, že bramborový salát není pro jednou uzavřená záležitost a experimentům se meze nekladou. O tom se ostatně mohou přesvědčit i účastníci každoročního mistrovství České republiky, které se koná v Mratíně, letos to bylo už po dvanácté.

Podívejte se na video, jak před pár lety uchopili přípravu studenti z učňovského střediska z Prahy-Písnice.

Jde to i bez majonézy po vídeňsku

Slavná kuchařka Receptury teplých pokrmů od Runštuka, která byla po mnoho desetiletí považována za „bibli“ každého kuchaře, se s tím moc nemazala. V její receptuře se píšou jen základní údaje.

Brambory a okurky nakrájíme na tenké plátky, přidáme jemně nakrájenou cibuli, sůl, ocet, mletý pepř, olej, nálev z okurek a cukr, směs lehce promícháme a hotový salát necháme v chladu krátce proležet.

Vídeňský salát však potřebuje ještě jednu důležitou ingredienci, a to vývar, který se přidá k ještě teplým bramborám. „Celá finta salátu spočívá v unikátní zálivce, kterou tvoří škrob z horkých brambor, vývar, ocet a olej. Vše se krásně promísí a zhoustne. Část zálivky a chuti navíc do sebe brambory naváží,“ popisuje na svém webu foodbloger Martin Kuciel.

Na video přípravy vídeňského bramborového salátu se podívejte zde.

Každopádně – co kuchař, to jiný názor a postup. Trošku jinak na to jde Zdeněk Pohlreich, jinak třeba Radek David.

Ten ještě připomíná základy hygieny, aby salát vydržel co nejdéle „zdravý“. Jde o to, že většina z nás mívá „velké oči“ a děláme ho víc, než se při štědrovečerní hostině spotřebuje. Takže je běžné, že se pak ještě několik dní během Vánoc chodí mlsat do ledničky.

Radí cibuli před vložením do směsi lehce zblanšírovat. Nejenže se tím salát zjemní, ale prodlouží se tím proces kysnutí.

A až budete ochutnávat, lžičku, kterou jste strčili do úst, už nikdy ji znovu nesahejte do mísy. Na rukou i v ústech máme bakterie, které urychlují proces kvašení, salát by se rychleji kazil. Raději použijte novou.